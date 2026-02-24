Lãi suất ngân hàng hôm nay 24/2: Nhóm Big4 cộng thêm lãi suất tới 2,65% Trong phiên giao dịch ngày 24/2/2026, các ngân hàng quốc doanh đồng loạt đẩy mạnh huy động vốn với mức cộng thêm lãi suất thực tế tại quầy cao nhất lên tới 2,65%/năm.

Ngày 24/2/2026, thị trường tài chính ghi nhận diễn biến bất ngờ khi nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Big4) gồm VietinBank, Vietcombank, Agribank và BIDV đồng loạt đẩy mạnh cuộc đua lãi suất huy động. Đáng chú ý, lãi suất thực nhận tại quầy của nhiều đơn vị đang cao hơn đáng kể so với mức niêm yết trực tuyến, với biên độ cộng thêm lên đến 2,65%/năm.

VietinBank đẩy lãi suất thực tế lên mức 6,8%/năm

Tại VietinBank, mặc dù biểu lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng được niêm yết ở mức 4,5%/năm, ngân hàng này đã triển khai chính sách cộng thêm từ 1% đến 2,3%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm thông thường. Điều này giúp lãi suất thực tế tại các kỳ hạn này tăng vọt lên mức 5,5% - 6,8%/năm.

Đối với các kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng, mức cộng thêm dao động từ 0,9% đến 2,65%/năm. Sau khi cộng, lãi suất thực nhận của khách hàng sẽ chạm trần 4,75%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng. Tại các kỳ hạn dài hơn từ 13-36 tháng, lãi suất thực tế cao nhất đạt 6,1%/năm sau khi cộng thêm tối đa 0,8%/năm.

Cuộc đua lãi suất tiếp tục cộng thêm tới 2,5%

Vietcombank phân tầng lãi suất theo số dư tiền gửi

Vietcombank cũng áp dụng chiến lược huy động linh hoạt khi niêm yết mức lãi suất khác biệt dựa trên số dư tiền gửi. Với khách hàng thông thường gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất kỳ hạn 6-9 tháng đạt 5,8%/năm, trong khi mức niêm yết chung chỉ là 3,5%/năm. Đối với kỳ hạn 12-24 tháng, mức lãi suất ổn định ở ngưỡng 5,2%/năm cho các khoản tiền gửi lớn.

Đặc biệt, nhóm khách hàng ưu tiên (Priority) được hưởng mức lãi suất vượt trội. Hạng khách hàng Kim cương Elite (gửi từ 50 tỷ đồng trở lên) nhận lãi suất tối đa lên tới 6,6%/năm cho kỳ hạn 12-24 tháng và 6,2%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng. Các hạng Titan và Vàng cũng ghi nhận mức lãi suất dao động từ 6% đến 6,5%/năm cho các kỳ hạn trung và dài hạn.

Agribank và BIDV tăng mạnh lãi suất tại quầy

Agribank hiện đã điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm với biên độ từ 0,2% đến 0,7%/năm. Lãi suất huy động cao nhất tại nhà băng này đạt 6%/năm cho kỳ hạn 12-24 tháng, trong khi kỳ hạn 6-9 tháng cũng tăng lên mức 5,7%/năm.

Tương tự, tại BIDV, dù lãi suất niêm yết kỳ hạn 12 tháng là 5,2%/năm, nhưng lãi suất thực tế có thể lên đến 6,9%/năm đối với khách hàng gửi từ 300 triệu đồng trực tiếp tại quầy. Đây là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận trong nhóm Big4 ở thời điểm hiện tại.

Biểu lãi suất huy động trực tuyến tham khảo ngày 24/2/2026

Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng AGRIBANK 3,2% 5,7% 6,0% 6,0% BIDV 3,0% 4,5% 5,2% 5,3% VIETINBANK 3,0% 4,5% 5,2% 5,3% VIETCOMBANK 4,0% 5,5% 5,5% 5,5% LPBANK 4,7% 6,8% 7,0% 7,1% NCB 4,75% 6,2% 6,3% 6,3%

Dữ liệu từ biểu lãi suất trực tuyến cho thấy, bên cạnh nhóm quốc doanh, các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân như LPBANK, PGBANK và MBV cũng đang duy trì đà tăng trưởng lãi suất, với mức cao nhất vượt ngưỡng 7%/năm cho các kỳ hạn dài.