Lãi suất ngân hàng hôm nay 24/4/2026: VCBNeo giảm 0,5%, thị trường hạ nhiệt trước kỳ nghỉ lễ VCBNeo trở thành ngân hàng thứ 32 điều chỉnh giảm lãi suất huy động trước kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ. Lãi suất các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên đồng loạt hạ xuống mức 6,5%/năm.

Ngày 24/4/2026, thị trường tài chính ghi nhận đợt điều chỉnh giảm lãi suất huy động mạnh mẽ từ Ngân hàng TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ Số (VCBNeo), một đơn vị thuộc hệ thống Vietcombank. Đây là ngân hàng thứ 32 thực hiện giảm lãi suất kể từ đầu tháng 4, phản ánh xu hướng hạ nhiệt của lãi suất tiết kiệm trước kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

VCBNeo giảm đồng loạt lãi suất huy động các kỳ hạn dài

Theo biểu lãi suất mới nhất, VCBNeo đã giảm 0,5 điểm phần trăm đối với tất cả các kỳ hạn từ 6 đến 60 tháng. Sau điều chỉnh, mức lãi suất huy động trực tuyến cao nhất tại ngân hàng này chính thức rời khỏi mốc 7%/năm, hiện chỉ còn niêm yết ở mức 6,5%/năm.

Trong khi đó, lãi suất cho các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng vẫn được giữ nguyên ở mức 4,45%/năm. Đối với các sản phẩm chuyên biệt như "Tiền gửi Phát Lộc" và "Tiền gửi linh hoạt", mức lãi suất 6,5%/năm cũng được áp dụng tương ứng cho các kỳ hạn từ nửa năm trở lên. Riêng kỳ hạn 1-2 tháng và 3-5 tháng của sản phẩm linh hoạt lần lượt duy trì ở mức 3,75%/năm và 3,95%/năm.

Chênh lệch lãi suất huy động và cho vay

Mặc dù lãi suất đầu vào giảm, lãi suất tham chiếu để xác định lãi suất cho vay tại VCBNeo vẫn duy trì ở mức cao. Cụ thể, lãi suất tham chiếu cho kỳ hạn 12 tháng là 8%/năm và kỳ hạn 24 tháng là 8,5%/năm. Theo báo cáo gần nhất vào tháng 1/2026, lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng ở mức 8,12%/năm, tạo ra biên độ chênh lệch khoảng 0,82 điểm phần trăm so với lãi suất huy động bình quân.

Diễn biến thị trường liên ngân hàng

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước trong tuần từ 13-17/4 cho thấy thanh khoản hệ thống VND khá dồi dào. Doanh số giao dịch bình quân đạt 790.165 tỷ đồng/ngày, dù giảm nhẹ so với tuần trước nhưng lãi suất bình quân liên ngân hàng vẫn có xu hướng giảm sâu. Cụ thể:

Kỳ hạn qua đêm: Giảm 1,6%/năm, xuống còn 4,52%/năm (chiếm 94% tổng doanh số).

Kỳ hạn 1 tuần: Giảm 1,16%/năm, xuống còn 5,25%/năm.

Kỳ hạn 1 tháng: Giảm 0,57%/năm, xuống còn 6,82%/năm.

Đối với thị trường USD, doanh số giao dịch bình quân đạt khoảng 150.608 tỷ đồng/ngày (quy đổi), tăng nhẹ so với tuần trước. Lãi suất bình quân USD kỳ hạn qua đêm duy trì ổn định ở mức 3,63%/năm.

Bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến ngày 24/4/2026

Dưới đây là mức lãi suất niêm yết (%/năm) tại một số ngân hàng thương mại được cập nhật mới nhất:

Ngân hàng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng VCBNeo 4,45 6,5 6,5 6,5 Agribank 4,75 6,6 6,8 6,8 Vietcombank 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 7,1 7,3 - LPBank 4,75 6,9 7,0 7,1 VIB 4,75 5,7 7,0 5,9 SCB 1,9 2,9 3,7 3,9

Nhìn chung, thị trường đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngân hàng, tuy nhiên đà giảm vẫn là chủ đạo nhằm hỗ trợ nền kinh tế và điều tiết thanh khoản trước các kỳ nghỉ lễ lớn.