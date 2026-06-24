Lãi suất ngân hàng hôm nay 24/6: Nhóm Big4 đồng loạt niêm yết mức 6,8% mỗi năm Ghi nhận ngày 24/6/2026, lãi suất huy động trực tuyến tại 4 ngân hàng quốc doanh đạt mức cao nhất 6,8%/năm, trong khi khối ngân hàng tư nhân có đơn vị chạm mốc 7,2%/năm.

Thị trường tiền gửi ngày 24/6/2026 chứng kiến sự đồng thuận lớn trong biểu lãi suất của nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Big4) gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV. Theo đó, mức lãi suất huy động trực tuyến cao nhất tại nhóm này hiện được ấn định ở ngưỡng 6,8%/năm cho các kỳ hạn dài.

Nhóm Big4 duy trì mặt bằng lãi suất trực tuyến ổn định

Tại các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng, cả 4 ngân hàng trong nhóm Big4 đều niêm yết mức lãi suất tối đa 4,75%/năm cho hình thức gửi tiền trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ. Sự tương đồng tiếp tục duy trì ở các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng với mức lãi suất 6,6%/năm.

Đáng chú ý, mức lãi suất cao nhất 6,8%/năm được áp dụng đồng loạt cho tiền gửi kỳ hạn từ 12 đến 18 tháng. Tuy nhiên, sau mốc 18 tháng, thị trường ghi nhận sự phân hóa nhẹ. Trong khi Agribank, BIDV và VietinBank vẫn giữ mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng, thì Vietcombank niêm yết thấp hơn đáng kể ở mức 6,3%/năm.

Phân hóa lãi suất tại quầy và kỳ hạn dài

Đối với hình thức gửi tiền trực tiếp tại quầy, Agribank hiện có mức lãi suất nhỉnh hơn so với 3 ngân hàng còn lại ở các kỳ hạn ngắn. Cụ thể, ngân hàng này niêm yết kỳ hạn 1-2 tháng là 2,6%/năm và 3-5 tháng là 2,9%/năm. Trong khi đó, VietinBank, BIDV và Vietcombank cùng áp dụng mức 2,1%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng và 2,4%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng.

Ở các kỳ hạn dài trên 24 tháng, VietinBank và BIDV duy trì mức lãi suất tại quầy 6%/năm. Ngược lại, Vietcombank chỉ niêm yết mức 5,3%/năm cho các kỳ hạn này, tạo ra khoảng cách 0,7 điểm phần trăm so với các đối thủ trong cùng nhóm quốc doanh.

Toàn cảnh thị trường lãi suất huy động ngày 24/6/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại một số ngân hàng tiêu biểu (đơn vị: %/năm):

Ngân hàng 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 Vietcombank 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 VietinBank 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 Saigonbank 4,75 4,75 6,9 7,2 7,0 PGBANK 4,75 4,75 6,9 7,0 6,8 LPBank 4,6 4,65 6,8 6,9 6,95 Techcombank 4,35 4,65 6,55 6,75 5,85 SCB 1,6 1,9 2,9 3,7 3,9

Bên ngoài nhóm Big4, một số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân đang niêm yết mức lãi suất hấp dẫn hơn. Điển hình là Saigonbank với mức lãi suất lên tới 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. PGBANK và VIB cũng ghi nhận mức lãi suất kịch trần 7%/năm tại một số kỳ hạn dài nhất định. Ngược lại, SCB vẫn duy trì mặt bằng lãi suất thấp nhất hệ thống, dao động từ 1,6% đến 3,9%/năm tùy kỳ hạn.