Lãi suất ngân hàng hôm nay 2/6/2026: Nhóm Big4 áp dụng mức cao nhất 7,4% mỗi năm Khảo sát biểu lãi suất ngày 2/6/2026 cho thấy nhóm Big4 duy trì mức 6,8% cho tiền gửi trực tuyến, riêng Vietcombank ghi nhận lãi suất 7,4% cho sản phẩm đặc thù.

Thị trường tài chính ngày 2/6/2026 ghi nhận sự ổn định trong biểu lãi suất huy động tại nhóm ngân hàng thương mại nhà nước (Big4). Hiện tại, Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank đang duy trì mức lãi suất phổ biến khoảng 6,8%/năm cho các kỳ hạn dài, tuy nhiên một số sản phẩm chuyên biệt đã đạt ngưỡng trên 7%.

Vietcombank áp dụng lãi suất 7,4% cho sản phẩm linh hoạt

Đáng chú ý nhất trong biểu lãi suất hôm nay là sản phẩm tiết kiệm rút gốc linh hoạt của Vietcombank. Theo niêm yết, khách hàng gửi tiền theo hình thức này tại kỳ hạn 12 tháng có thể nhận mức lãi suất lên tới 7,4%/năm. Đây là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận trong nhóm Big4 ở thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng của sản phẩm rút gốc linh hoạt cũng lần lượt đạt mức 7,0%/năm và 7,2%/năm. Sản phẩm này cho phép người gửi rút trước hạn một phần tiền mà không phải tất toán toàn bộ khoản vay, với số tiền gửi tối thiểu từ 3.000.000 VND.

Diễn biến lãi suất trực tuyến tại Agribank, BIDV và VietinBank

Đối với hình thức gửi tiền trực tuyến thông thường, Agribank, BIDV và VietinBank đang có sự đồng nhất về biểu lãi suất. Cụ thể, kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng tại các ngân hàng này đều niêm yết ở mức 6,8%/năm. Riêng tại Vietcombank, mức 6,8%/năm chỉ áp dụng cho kỳ hạn từ 12 đến 24 tháng, trong khi kỳ hạn 36 tháng thấp hơn, ở mức 6,3%/năm.

So sánh lãi suất huy động trên thị trường

Ngoài nhóm Big4, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần khác cũng đang cạnh tranh gay gắt về lãi suất ở kỳ hạn 12 tháng. LPBank, PGBANK và VIB đều đang niêm yết mức 7,0%/năm cho kỳ hạn này. Trong khi đó, các ngân hàng như SCB và SeABank duy trì mức lãi suất thấp hơn đáng kể, lần lượt là 3,7%/năm và 5,3%/năm cho cùng kỳ hạn.

Dưới đây là bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến tại một số ngân hàng tiêu biểu ngày 2/6/2026:

Ngân hàng 1 tháng (%) 6 tháng (%) 12 tháng (%) 18 tháng (%) Agribank 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,8 6,8 Vietcombank 4,75 6,6 6,8 6,8 VietinBank 4,75 6,6 6,8 6,8 LPBank 4,6 6,9 7,0 7,1 PGBANK 4,75 6,9 7,0 6,8 VIB 4,75 5,7 7,0 5,9

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất đang có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngân hàng. Người gửi tiền có xu hướng ưu tiên các sản phẩm trực tuyến hoặc sản phẩm linh hoạt để tối ưu hóa lợi nhuận trong bối cảnh thị trường duy trì đà ổn định.