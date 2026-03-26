Lãi suất ngân hàng hôm nay 26/3/2026: Agribank và loạt ngân hàng tăng sốc lên 7,2% Thị trường ghi nhận 18 ngân hàng tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 3. Agribank dẫn đầu nhóm Big4 với mức 7%/năm, trong khi VCBNeo đẩy lãi suất lên tới 7,2%.

Thị trường tài chính ngày 26/3/2026 chứng kiến làn sóng điều chỉnh lãi suất huy động quy mô lớn. Sau Agribank, hàng loạt ngân hàng thương mại khác cũng đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm, đẩy mức lợi suất cao nhất lên ngưỡng 7,2%/năm.

Agribank dẫn đầu nhóm Big4 với mức lãi suất 7%/năm

Sáng nay, Agribank tiếp tục có đợt điều chỉnh tăng lãi suất huy động ngày thứ hai liên tiếp. Đáng chú ý, ngân hàng này đã niêm yết mức lãi suất cao nhất lên đến 7%/năm cho các kỳ hạn từ 6 đến 24 tháng đối với hình thức gửi trực tuyến.

Cụ thể, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng tại Agribank tăng thêm 1,55%/năm, lên mức 4,75%/năm. Kỳ hạn 3-5 tháng tăng 1,05%/năm, hiện cũng ở mức 4,75%/năm. Đối với các kỳ hạn dài hơn từ 6-18 tháng, mức tăng là 0,9%/năm và kỳ hạn 24 tháng tăng 0,3%/năm. Với động thái này, Agribank hiện là ngân hàng có lãi suất cao nhất trong nhóm các ngân hàng thương mại quốc doanh.

Nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đẩy lãi suất vượt mốc 7%

Bên cạnh Agribank, Ngân hàng Ngoại thương công nghệ số (VCBNeo) gây bất ngờ khi tăng mạnh lãi suất tiền gửi trực tuyến thêm tới 1,75%/năm. Hiện tại, lãi suất các kỳ hạn từ 6 đến 60 tháng tại đây đồng loạt niêm yết ở mức 7,2%/năm. Tại quầy, lãi suất cao nhất cũng đạt mức 7,2%/năm cho các kỳ hạn từ 12-60 tháng.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cũng nối dài danh sách tăng lãi suất trong tháng 3. Đây là tháng thứ hai liên tiếp đơn vị này điều chỉnh tăng. Theo biểu lãi suất mới, kỳ hạn 6 và 9 tháng tại TPBank tăng lên 6,25%/năm; kỳ hạn 12 và 18 tháng lần lượt là 6,45%/năm. Mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng này là 6,55%/năm áp dụng cho kỳ hạn 24-36 tháng.

Tương tự, VPBank cũng điều chỉnh tăng lãi suất các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Trong đó, kỳ hạn 12 tháng tăng thêm 0,1%/năm lên 6,8%/năm; các kỳ hạn từ 13-36 tháng tăng 0,2%/năm lên mức 6,6%/năm. Các kỳ hạn dưới 12 tháng vẫn được VPBank giữ nguyên, dao động từ 4,75% đến 6,6%/năm.

Thống kê biến động lãi suất tháng 3/2026

Tính từ đầu tháng 3 đến nay, thị trường đã ghi nhận 18 ngân hàng thực hiện tăng lãi suất huy động. Danh sách bao gồm: VPBank, Sacombank, VietBank, MB, SHB, NCB, Techcombank, VietinBank, BIDV, BVBank, Vietcombank, Agribank, Saigonbank, OCB, MBV, Bac A Bank, TPBank và VCBNeo.

Đặc biệt, có 4 ngân hàng đã thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất tới hai lần trong chưa đầy một tháng qua là VPBank, MB, VietinBank và Sacombank.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến tại một số ngân hàng ngày 26/3/2026 (%/năm)

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 7,0 7,0 7,0 VCBNEO 4,75 4,75 7,2 7,2 7,2 TECHCOMBANK 4,35 4,75 7,25 7,35 6,35 PGBANK 4,75 4,75 7,1 7,2 6,8 BAC A BANK 4,55 4,55 7,05 7,1 7,1 TPBANK 4,75 4,75 6,25 6,45 6,45 VPBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,6

Nhìn chung, xu hướng tăng lãi suất đang lan tỏa rộng khắp hệ thống ngân hàng, đặc biệt là ở các kỳ hạn trung và dài hạn nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong bối cảnh thanh khoản thị trường có những biến động mới.