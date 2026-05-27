Lãi suất ngân hàng hôm nay 27/5/2026: LPBank giảm lãi suất kỳ hạn ngắn, cao nhất 7,2%/năm LPBank vừa điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất huy động tại các kỳ hạn dưới 6 tháng. Đây là ngân hàng tiếp theo giảm lãi suất sau MB, ACB và Sacombank.

Thị trường ngân hàng ngày 27/5/2026 ghi nhận đà giảm lãi suất huy động tiếp diễn tại các kỳ hạn ngắn. Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) là đơn vị mới nhất thực hiện điều chỉnh giảm nhẹ lãi suất tiền gửi, tập trung vào phân khúc khách hàng gửi tiền từ 1 đến 5 tháng.

Biến động lãi suất huy động tại LPBank từ ngày 27/5

Theo biểu lãi suất mới nhất áp dụng từ hôm nay, LPBank thực hiện giảm 0,1 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn ngắn. Cụ thể, lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ cho kỳ hạn 1-2 tháng được niêm yết ở mức 4,6%/năm; kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng giữ mức 4,65%/năm.

Các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên tại LPBank vẫn được giữ nguyên so với kỳ trước. Hiện tại, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng đang ở mức 6,9%/năm. Đối với kỳ hạn 12-13 tháng, ngân hàng áp dụng mức lãi suất 7,0%/năm và kỳ hạn 15-18 tháng là 7,1%/năm. Mức lãi suất cao nhất cho tiền gửi trực tuyến thông thường đạt 7,2%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24-25 tháng.

Chế độ lãi suất tại quầy và khách hàng ưu tiên

Đối với hình thức gửi tiền tại quầy dành cho khách hàng thường, LPBank niêm yết lãi suất kỳ hạn 1-3 tháng ở mức 4,4%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 6,2%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 6,3%/năm và cao nhất là 6,6%/năm cho kỳ hạn 24-25 tháng.

Bên cạnh đó, nhóm khách hàng ưu tiên (hạng Diamond, Gold, Ruby) sẽ được hưởng mức lãi suất cao hơn. Trong đó, hội viên hạng Diamond có thể hưởng lãi suất tối đa 6,8%/năm khi gửi tiền tại quầy cho các kỳ hạn từ 18 đến 25 tháng. Đáng chú ý, ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất đặc biệt 7,2%/năm đối với các khoản tiền gửi trị giá từ 300 tỷ đồng trở lên.

Bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến ngày 27/5/2026

Dưới đây là mức lãi suất huy động trực tuyến (%/năm) được niêm yết tại một số ngân hàng thương mại tiêu biểu trong ngày hôm nay:

Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 5,8 5,9 5,9 Vietcombank 4,75 6,6 6,8 6,8 LPBank 4,6 6,9 7,0 7,1 MB 4,5 5,8 6,35 6,35 Techcombank 4,35 6,55 6,75 5,85 Sacombank 4,75 6,6 6,8 6,8 VIB 4,75 5,7 7,0 5,9

Việc LPBank điều chỉnh giảm lãi suất kỳ hạn ngắn cho thấy xu hướng hạ nhiệt lãi suất huy động vẫn đang diễn ra trên hệ thống ngân hàng, giúp giảm chi phí vốn cho các tổ chức tín dụng trong bối cảnh thị trường tài chính hiện nay.