Lãi suất ngân hàng hôm nay 28/5/2026: Sacombank và MBV đồng loạt giảm lãi suất huy động Ngày 28/5/2026, Sacombank và MBV cùng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi với mức giảm cao nhất 0,3 điểm phần trăm, duy trì xu hướng hạ nhiệt lãi suất trong tháng 5.

Thị trường ngân hàng ngày 28/5/2026 ghi nhận thêm hai đơn vị là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV) cùng điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Đây là diễn biến tiếp nối đà giảm lãi suất tại các ngân hàng thương mại từ đầu tháng đến nay.

Sacombank giảm lãi suất lần thứ 3 trong tháng

Sacombank vừa công bố biểu lãi suất huy động mới với xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn và sản phẩm tiền gửi. Đáng chú ý, đây là lần thứ ba trong tháng ngân hàng này điều chỉnh lãi suất sau các đợt tăng và giảm đan xen trước đó.

Đối với sản phẩm Tiết kiệm Phù Đổng, lãi suất kỳ hạn 12 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm xuống còn 7%/năm. Các kỳ hạn dài hơn từ 24 đến 60 tháng cùng giảm 0,3 điểm phần trăm, niêm yết ở mức 7,1%/năm. Với sản phẩm Tiết kiệm Tích góp siêu linh hoạt, lãi suất các kỳ hạn 7-12 tháng cũng giảm về mức 7%/năm.

Tại quầy, khách hàng gửi số tiền dưới 500 triệu đồng sẽ chịu mức giảm lãi suất mạnh nhất ở các kỳ hạn ngắn 1-5 tháng, giảm tới 0,25 điểm phần trăm xuống còn 4,5%/năm. Các kỳ hạn từ 6-36 tháng giảm nhẹ từ 0,1-0,2 điểm phần trăm. Đối với khoản tiền gửi trên 2 tỷ đồng, Sacombank duy trì lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 1-5 tháng nhưng vẫn giảm lãi suất các kỳ hạn dài.

MBV và xu hướng chung của hệ thống

Cùng ngày, Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV) thông báo giảm đồng loạt 0,2 điểm phần trăm lãi suất huy động tại các kỳ hạn từ 6-36 tháng. Hiện tại, MBV niêm yết mức lãi suất trực tuyến cố định 7%/năm cho toàn bộ dải kỳ hạn từ 6-36 tháng. Lãi suất tại quầy của ngân hàng này dao động từ 6,5% đến 7%/năm tùy kỳ hạn.

Tính từ đầu tháng 5, hệ thống ngân hàng đã chứng kiến nhiều nhà băng nhập cuộc giảm lãi suất bao gồm: MB, MBV, LPBank, Sacombank, ACB, VPBank và Saigonbank. Xu hướng này cho thấy thanh khoản hệ thống vẫn đang ở mức ổn định.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 28/5/2026

Dưới đây là bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến tại một số ngân hàng tiêu biểu (%/năm):

Ngân hàng 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 Vietcombank 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 MBV 4,6 4,75 7,0 7,0 7,0 Sacombank 4,5 4,5 6,4 6,6 6,6 BIDV 4,75 4,75 5,8 5,9 5,9 Techcombank 4,35 4,65 6,55 6,75 5,85 ACB 4,5 4,7 4,9 5,7 - VIB 4,75 4,75 5,7 7,0 5,9

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất trực tuyến hiện nay đang dao động phổ biến trong khoảng 4,5% - 4,75% cho kỳ hạn ngắn và quanh mức 6,5% - 7,1% cho các kỳ hạn dài trên 12 tháng.