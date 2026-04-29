Lãi suất ngân hàng hôm nay 29/4: 33 nhà băng giảm mạnh tới 0,9% một năm Thị trường ghi nhận 33 ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất huy động trong tháng 4, với mức giảm cao nhất gần 1,0% một năm tại các kỳ hạn trung và dài hạn.

Ngày 29/4/2026, thị trường tài chính ghi nhận làn sóng giảm lãi suất huy động diện rộng với 33 ngân hàng điều chỉnh giảm trong tháng. Xu hướng hạ nhiệt diễn ra mạnh mẽ ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, với mức giảm phổ biến từ 0,2-0,5 điểm phần trăm. Đáng chú ý, có đơn vị ghi nhận mức giảm gần 1,0% chỉ sau một tháng.

Diễn biến lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại ghi nhận mức giảm sâu trong tháng 4/2026.

Nhóm ngân hàng dẫn đầu đà giảm lãi suất

Dựa trên thống kê đối với lãi suất kỳ hạn 6 tháng, BIDV, VCBNeo và VPBank là những ngân hàng giảm mạnh nhất. Cụ thể, lãi suất tiền gửi trực tuyến tại BIDV giảm 0,8%/năm so với thời điểm 31/3/2026. VCBNeo và VPBank lần lượt ghi nhận mức giảm 0,7%/năm và 0,6%/năm.

Tại kỳ hạn 12 tháng, BIDV tiếp tục đứng đầu về mức hạ lãi suất khi giảm 0,9%/năm. Nhóm các ngân hàng bao gồm VPBank, Vikki Bank, Techcombank, HDBank, SeABank, KienlongBank và Sacombank cũng thuộc nhóm dẫn đầu khi cùng giảm 0,5%/năm lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn một năm.

Sự đảo chiều của thị trường tiền tệ

Mặt bằng lãi suất huy động đã đảo chiều hoàn toàn so với đầu tháng 4. Trước đó, trong tuần đầu tiên của tháng, có 9 ngân hàng từng tăng lãi suất như Viet A Bank, Nam A Bank, ACB, Techcombank. Tuy nhiên, các nhà băng này đã nhanh chóng điều chỉnh theo xu hướng giảm chung của toàn hệ thống. Một số đơn vị như SeABank, Agribank và VPBank thậm chí đã giảm lãi suất hai lần trong vòng một tháng.

Ngược lại, một số ngân hàng như VietinBank, Vietcombank và MSB hiện vẫn giữ mức lãi suất tăng so với cuối tháng 3 do chưa có động thái điều chỉnh giảm tương xứng sau đợt tăng đầu tháng. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 6 tháng tại VietinBank và MSB vẫn cao hơn 1,1%/năm so với mốc 31/3.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 29/4/2026

Dưới đây là chi tiết mức lãi suất niêm yết tại một số ngân hàng tiêu biểu ở hai kỳ hạn phổ biến:

Ngân hàng Kỳ hạn 6 tháng (%) So với 31/3 Kỳ hạn 12 tháng (%) So với 31/3 BIDV 5,8 -0,8 5,9 -0,9 VCBNEO 6,5 -0,7 6,5 -0,7 VPBANK 6,0 -0,6 6,3 -0,5 TECHCOMBANK 6,55 -0,5 6,75 -0,5 AGRIBANK 6,6 -0,4 6,8 -0,2 LPBANK 6,9 -0,4 7,0 -0,4 SACOMBANK 6,5 -0,3 6,3 -0,5 VIETCOMBANK 6,6 +1,1 6,8 +0,9 VIETINBANK 6,6 +1,1 6,8 +0,9

Mặc dù ghi nhận đà giảm trong tháng 4, mặt bằng lãi suất hiện nay vẫn cao hơn so với cuối năm 2025. Theo nhận định từ các tổ chức tín dụng, lãi suất huy động dự kiến sẽ đi ngang trong thời gian tới trước khi bước vào giai đoạn giảm rõ rệt hơn vào quý III/2026.