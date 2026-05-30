Lãi suất ngân hàng hôm nay 30/5/2026: Đà giảm chững lại khi áp lực thanh khoản gia tăng Thị trường lãi suất huy động tháng 5/2026 ghi nhận sự hạ nhiệt của làn sóng giảm lãi suất khi chỉ còn 7 ngân hàng điều chỉnh, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng vượt mức huy động.

Theo dữ liệu thị trường ngày 30/5/2026, làn sóng cắt giảm lãi suất huy động vốn đang có dấu hiệu chững lại rõ rệt. Sau giai đoạn bùng nổ vào tháng 4 với hơn 30 ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất, bước sang tháng 5, con số này chỉ còn 7 đơn vị công bố điều chỉnh giảm, bao gồm: MB, MBV, LPBank, Sacombank, ACB, VPBank và Saigonbank.

Đà giảm bất ngờ chững lại trong tháng 5

Áp lực thanh khoản và biến động chính sách

Diễn biến thực tế cho thấy các tổ chức tín dụng đang nỗ lực duy trì mặt bằng lãi suất thay vì tiếp tục xu hướng giảm mạnh như giai đoạn trước. Đáng chú ý, một số ngân hàng như OCB, Nam A Bank và Sacombank thậm chí đã có những động thái tăng lãi suất cục bộ trước khi quay đầu điều chỉnh giảm.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhận định, hệ thống ngân hàng đang đối mặt với nhiều thách thức từ kinh tế thế giới và rủi ro địa chính trị. Việc lãi suất quốc tế neo ở mức cao cùng áp lực lạm phát trong nước đã tạo sức ép lớn lên điều hành chính sách tiền tệ. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng tín dụng liên tục cao hơn mức tăng huy động vốn trong những năm gần đây đang trực tiếp gây áp lực lên khả năng cân đối nguồn vốn và thanh khoản toàn hệ thống.

Chi tiết biến động tại các kỳ hạn chủ chốt

Tại kỳ hạn 3 tháng, mức giảm mạnh nhất thuộc về Sacombank với 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất về mức 4,5%/năm. Các ngân hàng khác như LPBank và VPBank cùng giảm 0,1 điểm phần trăm, trong khi ACB điều chỉnh nhẹ 0,05 điểm phần trăm.

Kỳ hạn 6 tháng chứng kiến sự điều chỉnh mạnh từ ACB khi ngân hàng này giảm từ mức 7,1%/năm xuống còn 4,9%/năm. Ngược lại, MBV và Sacombank chỉ giảm nhẹ lần lượt 0,2 và 0,1 điểm phần trăm, hiện niêm yết ở mức 7%/năm và 6,5%/năm.

Đối với kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục dẫn đầu mức giảm với 1,6 điểm phần trăm, đưa lãi suất huy động cao nhất tại nhà băng này về mức 5,7%/năm. MBV hiện là đơn vị niêm yết mức lãi suất cao nhất cho kỳ hạn này ở mức 7%/năm sau khi giảm 0,2 điểm phần trăm.

Bảng lãi suất huy động tại một số ngân hàng ngày 30/5/2026

Ngân hàng Kỳ hạn 3 tháng (%) Kỳ hạn 6 tháng (%) Kỳ hạn 12 tháng (%) Agribank 4,75 6,6 6,8 Vietcombank 4,75 6,6 6,8 ACB 4,7 4,9 5,7 Sacombank 4,5 6,4 6,6 MBV 4,75 7,0 7,0 VIB 4,75 5,7 7,0 LPBank 4,65 6,9 7,0

Trước tình hình thị trường hiện tại, NHNN liên tục yêu cầu các tổ chức tín dụng phải thực hiện hạ mặt bằng lãi suất cho vay để hỗ trợ kinh tế. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng tăng cường giám sát, rà soát những đơn vị có mặt bằng lãi suất huy động cao bất thường để đảm bảo ổn định thị trường tài chính.