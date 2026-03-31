Lãi suất ngân hàng hôm nay 31/3/2026: 20 ngân hàng tăng lãi suất, lập đỉnh mới trên 7%/năm Làn sóng tăng lãi suất huy động cuối tháng 3/2026 lan rộng với 20 ngân hàng điều chỉnh, đẩy lãi suất tiết kiệm cao nhất thị trường lên mức 7,7%/năm tại OCB.

Thị trường tài chính ghi nhận diễn biến sôi động khi có tới 20 ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất huy động tính từ đầu tháng 3/2026. Trong ngày 31/3, nhiều nhà băng tiếp tục công bố biểu lãi suất mới với mức tăng dao động từ 0,2% đến 0,5%/năm, đưa mặt bằng lãi tiết kiệm tại một số kỳ hạn vượt ngưỡng 7%/năm.

VPBank và các ngân hàng tư nhân liên tục điều chỉnh

VPBank vừa thực hiện đợt điều chỉnh thứ 4 trong tháng này. Theo biểu lãi suất trực tuyến mới nhất, kỳ hạn 13-24 tháng tại VPBank hiện niêm yết ở mức 6,8%/năm, tăng thêm 0,2%/năm. Đáng chú ý, ngân hàng này có sự điều chỉnh trái chiều khi giảm lãi suất kỳ hạn 36 tháng xuống còn 6,1%/năm, tương ứng mức giảm 0,5%/năm. Các kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng vẫn duy trì ở mức 4,75%/năm.

Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) cũng chính thức gia nhập đường đua tăng lãi suất với mức điều chỉnh từ 0,4% đến 0,5%/năm. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng tại LPBank hiện đạt 7,3%/năm; kỳ hạn 12 tháng đạt 7,4%/năm. Đây là mức lãi suất thuộc nhóm cao nhất hệ thống hiện nay cho các kỳ hạn trung hạn.

Cuộc đua lãi suất tiết kiệm trên 7%

Ngân hàng Phương Đông (OCB) ghi nhận lần tăng lãi suất thứ hai trong tháng 3, tập trung vào các kỳ hạn từ 6-12 tháng với mức tăng 0,2%/năm. Đặc biệt, OCB áp dụng chính sách lãi suất theo số dư tiền gửi. Với tài khoản trên 500 triệu đồng, lãi suất cao nhất tại kỳ hạn 36 tháng có thể chạm mốc 7,7%/năm. Tại mức gửi từ 100-500 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 24 tháng là 7,4%/năm và 36 tháng là 7,6%/năm.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) và BaoViet Bank cũng ghi nhận mức tăng mạnh. BaoViet Bank đã điều chỉnh tăng tới 0,5%/năm cho tất cả kỳ hạn từ 6-36 tháng, đưa lãi suất kỳ hạn dài lên mức 6,75%/năm. BVBank hiện niêm yết lãi suất 7,2%/năm cho kỳ hạn 18-24 tháng sau khi tăng thêm 0,2%/năm.

Bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến ngày 31/3/2026

Dưới đây là bảng thống kê lãi suất niêm yết của một số ngân hàng tiêu biểu tại các kỳ hạn phổ biến (đơn vị: %/năm):

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 7,0 7,0 7,0 LPBANK 4,7 7,3 7,4 7,1 OCB 4,75 6,7 7,0 7,2 TECHCOMBANK 4,35 7,05 7,25 6,35 VCBNEO 4,75 7,2 7,2 7,2 VPBANK 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,0 5,5 5,9 5,9

Thống kê cho thấy danh sách 20 ngân hàng tăng lãi suất trong tháng 3 bao gồm: VPBank, Sacombank, VietBank, MB, SHB, NCB, Techcombank, VietinBank, BIDV, BVBank, Vietcombank, Agribank, Saigonbank, OCB, MBV, Bac A Bank, TPBank, VCBNeo, LPBank và BaoViet Bank. Trong đó, nhóm ngân hàng quốc doanh (Big4) và các ngân hàng lớn như VPBank, MB, Sacombank đã có từ 2-4 lần điều chỉnh tăng trong thời gian ngắn.