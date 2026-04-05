Lãi suất ngân hàng hôm nay 4/5/2026: Vietcombank áp dụng mức cao nhất 7,4%/năm Thị trường lãi suất huy động duy trì sự ổn định sau kỳ nghỉ lễ, đáng chú ý nhóm Big4 xuất hiện mức lãi suất lên tới 7,4%/năm cho sản phẩm tiền gửi rút gốc linh hoạt tại Vietcombank.

Thị trường lãi suất huy động ghi nhận diễn biến ổn định trong phiên giao dịch ngày 4/5/2026. Sau kỳ nghỉ lễ, các ngân hàng thương mại hiện vẫn giữ nguyên biểu lãi suất huy động, đúng với nhận định của lãnh đạo các nhà băng về xu hướng đi ngang của mặt bằng lãi suất trong ngắn hạn.

Nhóm Big4 duy trì mặt bằng lãi suất dưới 7%

Tại nhóm 4 ngân hàng thương mại quốc doanh (Big4) gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV, mức lãi suất cao nhất cho các kỳ hạn dưới 6 tháng hiện được niêm yết ở ngưỡng 4,75%/năm, mức trần quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, có sự phân hóa nhẹ trong các kỳ hạn dài hơn giữa nhóm này.

Hiện là đơn vị có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng. Cụ thể, lãi suất trực tuyến kỳ hạn 6-9 tháng là 5,8%/năm, 12-18 tháng đạt 5,9%/năm và mức cao nhất là 6%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng. Agribank và VietinBank: Hai nhà băng này duy trì sự tương đồng khi niêm yết lãi suất trực tuyến 6,6%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng và 6,8%/năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Vietcombank đột phá với lãi suất 7,4%/năm

Mặc dù duy trì biểu lãi suất tiết kiệm thông thường ở mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, Vietcombank vừa gây chú ý khi mở rộng sản phẩm "Tiền gửi rút gốc linh hoạt" với lãi suất vượt trội. Đây là sản phẩm cho phép khách hàng rút một phần tiền gốc mà vẫn giữ nguyên lãi suất cho phần tiền còn lại.

Theo biểu lãi suất của sản phẩm này, mức lãi suất cao nhất lên tới 7,4%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng. Các kỳ hạn ngắn hơn như 6 tháng và 7 tháng cũng đạt mức lần lượt là 7%/năm và 7,2%/năm. Đây là những con số cao hơn đáng kể so với các sản phẩm tiết kiệm truyền thống hiện nay trên thị trường.

Điều kiện áp dụng cho sản phẩm này yêu cầu số tiền gửi tối thiểu 3 triệu đồng và mỗi lần rút gốc từng phần tối thiểu 1 triệu đồng. Toàn bộ tiền lãi sẽ được chi trả vào cuối kỳ gửi tiền.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 4/5/2026

Dưới đây là chi tiết lãi suất huy động trực tuyến tại một số ngân hàng tiêu biểu (%/năm):

Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 5,8 5,9 5,9 Vietcombank 4,75 6,6 6,8 6,8 VietinBank 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 7,1 7,3 - LPBank 4,7 6,9 7,0 7,1 VIB 4,75 5,7 7,0 5,9 SCB 1,6 2,9 3,7 3,9

Dữ liệu thị trường cho thấy, trong khi đa số các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân duy trì lãi suất ở mức 6-7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, SCB hiện vẫn là đơn vị có mức lãi suất thấp nhất toàn hệ thống, chỉ đạt 3,7%/năm cho cùng kỳ hạn.