Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/2/2026: Cao nhất 9,65% với tiền gửi nghìn tỷ ABBank và PVCombank tiếp tục duy trì lãi suất đặc biệt từ 9% đến 9,65%/năm, yêu cầu số dư tiền gửi tối thiểu từ 1.500 tỷ đồng để hưởng mức ưu đãi này.

Ghi nhận trong ngày 5/2/2026, thị trường ngân hàng tiếp tục duy trì chính sách lãi suất đặc biệt với mức cao nhất xấp xỉ 10%/năm. Tuy nhiên, để tiếp cận được các mức lãi suất này, khách hàng phải đáp ứng những điều kiện khắt khe về số dư tiền gửi tối thiểu, thường dao động từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng.

ABBank và PVCombank dẫn đầu lãi suất đặc biệt

Hiện tại, ABBank đang giữ vị trí quán quân về lãi suất huy động trên thị trường khi niêm yết mức lãi suất đặc biệt lên đến 9,65%/năm. Mức lãi suất này áp dụng cho kỳ hạn 13 tháng với điều kiện khách hàng phải có số dư tiền gửi từ 1.500 tỷ đồng trở lên. Trong khi đó, với các khoản tiền gửi thông thường tại quầy hoặc trực tuyến cho cùng kỳ hạn, ngân hàng này chỉ áp dụng mức lãi suất từ 6,3% - 6,5%/năm.

PVCombank đứng thứ hai với mức lãi suất đặc biệt 9%/năm cho kỳ hạn 12 và 13 tháng. Để được hưởng mức này, khách hàng cần có số dư tiền gửi tối thiểu lên đến 2.000 tỷ đồng. Đây được xem là điều kiện khó đáp ứng nhất trong số các ngân hàng đang công bố chính sách lãi suất đặc biệt hiện nay. Đối với khách hàng thông thường, lãi suất niêm yết của PVCombank cho hai kỳ hạn trên lần lượt chỉ là 5,5%/năm và 6%/năm.

Các ngân hàng khác duy trì mức trên 8%

Vikki Bank cũng tham gia đường đua lãi suất khi niêm yết mức tối đa 8,4%/năm cho kỳ hạn 13 tháng (bao gồm lãi suất tại quầy 6,6%/năm cộng thêm biên độ 1,8%/năm), áp dụng cho khoản tiền từ 999 tỷ đồng.

HDBank hiện duy trì lãi suất đặc biệt 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng với điều kiện số dư tối thiểu 500 tỷ đồng. Tương tự, MSB áp dụng mức 8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng với cùng điều kiện số dư từ 500 tỷ đồng trở lên.

Ảnh minh họa (Hoàng Hà).

Lãi suất trực tuyến dần thu hẹp khoảng cách

Đáng chú ý, xu hướng tăng lãi suất huy động trực tuyến trong những ngày cuối năm đã khiến khoảng cách giữa lãi suất thông thường và lãi suất đặc biệt dần bị xóa nhòa. Tại một số nhà băng, lãi suất tiết kiệm thông thường đã vượt mức 8%/năm.

Tại LPBank, lãi suất đặc biệt cho kỳ hạn 13 tháng là 6,2%/năm (áp dụng cho số dư từ 300 tỷ đồng). Tuy nhiên, lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng thông thường tại ngân hàng này đã đạt mức 6,3%/năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, cao hơn cả mức lãi suất đặc biệt trước đó.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 5/2/2026

Dưới đây là bảng so sánh lãi suất trực tuyến tại một số ngân hàng thương mại (%/năm):

Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng PGBANK 4,75 7,1 7,2 6,8 MBV 4,6 6,5 7,2 7,2 TECHCOMBANK 4,35 6,85 6,95 6,95 BVBANK 4,75 6,3 6,6 7,0 ABBANK 4,0 6,5 6,5 6,5 VCBNEO 4,75 6,2 6,4 6,2 LPBANK 4,5 6,2 6,3 6,3 VIETCOMBANK 2,1 3,5 5,2 5,2 AGRIBANK 3,0 5,0 5,3 5,3

Lãi suất ngân hàng hôm nay: Vào quầy mới biết lãi suất ‘thật’, thực tế vượt xa công bố

Nhìn chung, dù các mức lãi suất đặc biệt vẫn được duy trì ở ngưỡng cao, nhưng với diễn biến thực tế của thị trường, các chuyên gia nhận định khách hàng cá nhân có thể tìm kiếm lợi nhuận tốt thông qua các kênh gửi tiền trực tuyến mà không cần đáp ứng những điều kiện quá khắt khe về số vốn.