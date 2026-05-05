Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/5/2026: Kỳ hạn dưới 6 tháng neo ở mức trần 4,75% Trong khi lãi suất các kỳ hạn dài đồng loạt giảm, nhóm kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng tại 20 ngân hàng vẫn duy trì ở mức tối đa 4,75%/năm nhằm giữ chân dòng vốn ngắn hạn.

Bất chấp xu hướng điều chỉnh giảm lãi suất huy động tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong tháng 4, mặt bằng lãi suất kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng hiện vẫn duy trì ở mức cao. Theo ghi nhận vào ngày 5/5/2026, nhiều nhà băng vẫn niêm yết lãi suất tiền gửi trực tuyến kịch trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để cạnh tranh nguồn vốn nhàn rỗi.

Áp lực duy trì lãi suất kịch trần tại các kỳ hạn ngắn

Khảo sát thị trường cho thấy, mức lãi suất huy động cao nhất 4,75%/năm đang được áp dụng phổ biến cho các kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng. Đây là mức lãi suất trần do Ngân hàng Nhà nước quy định đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam. Đáng chú ý, số lượng các ngân hàng đẩy lãi suất lên mức kịch trần đã tăng mạnh so với thời điểm đầu năm 2026.

Cụ thể, đối với kỳ hạn 1 tháng, hiện có 15 ngân hàng niêm yết lãi suất 4,75%/năm, tăng thêm 6 đơn vị so với đầu năm. Với kỳ hạn 5 tháng, số lượng ngân hàng áp dụng mức lãi suất tối đa này đã lên tới 20 đơn vị. Danh sách các ngân hàng đang duy trì mức trần bao gồm những tên tuổi lớn như: Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, cùng các ngân hàng thương mại cổ phần như ACB, Sacombank, VIB và VPBank.

Quy định của Ngân hàng Nhà nước về trần lãi suất huy động

Căn cứ theo Quyết định số 2411/QĐ-NHNN ngày 1/11/2024, lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND được quy định chặt chẽ để đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ:

Tiền gửi không kỳ hạn và dưới 1 tháng: Tối đa 0,5%/năm.

Tiền gửi từ 1 tháng đến dưới 6 tháng: Tối đa 4,75%/năm.

Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô: Được áp dụng mức trần cao hơn, đạt 5,25%/năm cho kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng.

Ở chiều ngược lại, một số ít ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất huy động trực tuyến dưới 4%/năm cho các kỳ hạn ngắn, điển hình như SCB (1,6% - 1,9%), GPBank (3,6% - 3,7%) và ABBank (3,8% - 4%).

Bảng lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1-5 tháng ngày 5/5/2026

Dưới đây là chi tiết mức lãi suất (%/năm) được niêm yết tại một số ngân hàng tiêu biểu trên thị trường:

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 2 THÁNG 3 THÁNG 5 THÁNG ACB, Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank 4,75 4,75 4,75 4,75 MSB, OCB, Sacombank, VIB, VPBank 4,75 4,75 4,75 4,75 LPBank, NCB, Viet A Bank 4,7 4,7 - 4,75 4,75 4,75 TPBank 4,65 4,65 4,65 4,65 Techcombank 4,35 4,65 4,75 4,65 HDBank 4,2 4,2 4,3 4,3 ABBank 3,8 3,8 4,0 4,0 GPBank 3,6 3,6 3,7 3,7 SCB 1,6 1,6 1,9 1,9

Nhìn chung, việc duy trì lãi suất kỳ hạn ngắn ở mức cao trong khi giảm lãi suất kỳ hạn dài cho thấy chiến lược linh hoạt của các ngân hàng trong việc điều tiết thanh khoản và chi phí vốn trong bối cảnh thị trường tài chính hiện nay.