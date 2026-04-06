Lãi suất ngân hàng hôm nay 6/4/2026: ACB và loạt nhà băng đẩy lãi suất vượt ngưỡng 7% Sáng 6/4, thị trường ghi nhận đà tăng mạnh từ ACB, BaoViet Bank và Nam A Bank. Đáng chú ý, lãi suất tại ACB bất ngờ vọt lên 7,3%/năm, gia nhập nhóm dẫn đầu thị trường.

Thị trường tài chính sáng 6/4/2026 chứng kiến biến động lớn khi nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Trong đó, Ngân hàng Á Châu (ACB) gây bất ngờ với mức điều chỉnh mạnh, đẩy lãi suất lên mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Lãi suất ACB vọt lên 7,3%/năm

Mặc dù thường xuyên duy trì mức lãi suất huy động thấp, ACB đã chính thức điều chỉnh tăng lãi suất tại nhiều kỳ hạn từ hôm nay. Theo biểu lãi suất trực tuyến trên ứng dụng ACB One, lãi suất các kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng hiện niêm yết ở mức 4,75%/năm, tăng từ 0,1% đến 0,15%/năm.

Đáng chú ý nhất là các kỳ hạn trung và dài hạn. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng tại ACB cùng tăng mạnh 0,75%/năm, lần lượt niêm yết tại 7,1%/năm và 7,2%/năm. Đối với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất cao nhất đạt 7,3%/năm. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, lãi suất tại ACB vượt ngưỡng 7%/năm cho khách hàng phổ thông.

Thị trường ghi nhận cuộc đua tăng lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng thương mại.

Bên cạnh đó, ACB cũng nâng lãi suất đặc biệt lên 7,5%/năm cho kỳ hạn 13 tháng đối với khách hàng gửi từ 200 tỷ đồng trở lên. Đây là đợt điều chỉnh lãi suất đặc biệt thứ hai của nhà băng này kể từ đầu năm 2026.

Nhiều ngân hàng gia nhập cuộc đua tăng lãi suất

Cùng thời điểm, BaoViet Bank đã tăng lãi suất huy động trực tuyến lên mức cao nhất 7%/năm. Cụ thể, các kỳ hạn từ 12-36 tháng tăng thêm 0,25%/năm. Kỳ hạn 6-11 tháng tại ngân hàng này cũng tăng lên mức 6,9%/năm.

Nam A Bank cũng ghi nhận mức tăng đáng kể từ 0,4% đến 0,7%/năm cho các kỳ hạn từ 6-36 tháng. Lãi suất trực tuyến cao nhất tại Nam A Bank hiện là 6,4%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng.

Tính từ đầu tháng 4/2026, đã có 4 ngân hàng thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất gồm: Viet A Bank, Nam A Bank, BaoViet Bank và ACB. Hiện nay, nhóm các ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng trở lên bao gồm Agribank, Bac A Bank, LPBank, MBV, PGBank, VCBNeo và ACB.

Động thái từ Ngân hàng Nhà nước

Diễn biến tăng lãi suất diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất vào ngày 31/3/2026. NHNN nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm các quy định về niêm yết lãi suất và tuân thủ trần lãi suất tiền gửi để ổn định thị trường tiền tệ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến tại một số ngân hàng tiêu biểu ngày 6/4/2026:

Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng AGRIBANK 4,75 7,0 7,0 7,0 ACB 4,75 7,1 7,3 - LPBANK 4,7 7,3 7,4 7,1 BAOVIETBANK 4,75 6,9 7,0 7,0 NAM A BANK 4,6 6,3 6,4 6,3 VIETCOMBANK 4,0 5,5 5,9 5,9 SCB 1,6 2,9 3,7 3,9

Mặt bằng lãi suất được dự báo sẽ có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngân hàng trong thời gian tới dựa trên nhu cầu thanh khoản và chiến lược kinh doanh của từng đơn vị.