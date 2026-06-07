Lãi suất ngân hàng hôm nay 6/7/2026: Techcombank giảm ưu đãi, PVcomBank giữ mốc 10% Thị trường lãi suất ngày 6/7/2026 chứng kiến động thái giảm lãi suất cộng thêm tại Techcombank xuống còn 0,8%. Các mức lãi suất đặc biệt vẫn duy trì cao nhất ở ngưỡng 10%/năm.

Thị trường lãi suất huy động ngày 6/7/2026 ghi nhận sự ổn định trong biểu lãi suất niêm yết tại hầu hết các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, một số định chế tài chính tư nhân bắt đầu điều chỉnh giảm các chương trình lãi suất cộng thêm và ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiền trực tuyến.

Techcombank điều chỉnh giảm lãi suất cộng thêm

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố điều chỉnh giảm mức lãi suất cộng thêm dành cho sản phẩm Tiết kiệm Phát Lộc Online. Cụ thể, đối với khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến mới kỳ hạn 6 tháng vào thứ Hai hàng tuần, mức lãi suất cộng thêm đã giảm từ 1,0 điểm phần trăm xuống còn 0,8 điểm phần trăm.

Techcombank và một số ngân hàng tư nhân bắt đầu điều chỉnh các gói lãi suất cộng thêm.

Với lãi suất huy động niêm yết hiện tại cho kỳ hạn 6 tháng là 6,55%/năm, khách hàng đủ điều kiện nhận ưu đãi mới sẽ hưởng mức lãi suất thực tế là 7,35%/năm. Đáng chú ý, Techcombank vẫn duy trì mức cộng 1,0 điểm phần trăm cho khoản tiền gửi đầu tiên trong tháng đối với các kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng cho hội viên cao cấp, đẩy lãi suất thực tế lên mức từ 4,75%/năm đến 7,75%/năm.

Nhóm lãi suất đặc biệt duy trì ở ngưỡng cao

Trong khi lãi suất đại trà có dấu hiệu đi ngang, nhóm lãi suất đặc biệt dành cho các khoản tiền gửi quy mô lớn vẫn duy trì ở mức cao nhằm thu hút dòng vốn lớn. PVcomBank hiện là ngân hàng dẫn đầu thị trường với mức lãi suất lên tới 10%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12 và 13 tháng với điều kiện số dư tiền gửi từ 2.000 tỷ đồng trở lên.

Các ngân hàng khác cũng duy trì chính sách lãi suất đặc biệt cho khách hàng VIP:

MSB: Niêm yết 9%/năm cho kỳ hạn 12 và 13 tháng (số dư từ 500 tỷ đồng).

Niêm yết 9%/năm cho kỳ hạn 12 và 13 tháng (số dư từ 500 tỷ đồng). OCB: Áp dụng 8,5%/năm cho kỳ hạn 6 và 12 tháng (số dư từ 1.000 tỷ đồng).

Áp dụng 8,5%/năm cho kỳ hạn 6 và 12 tháng (số dư từ 1.000 tỷ đồng). Nam A Bank: Mức 8,3%/năm cho kỳ hạn 24 tháng (số dư từ 500 tỷ đồng).

Mức 8,3%/năm cho kỳ hạn 24 tháng (số dư từ 500 tỷ đồng). HDBank: Áp dụng 7,2%/năm (12 tháng) và 7,6%/năm (13 tháng) cho khoản tiền từ 500 tỷ đồng.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 6/7/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng thương mại tính đến ngày 6/7/2026 (đơn vị: %/năm):

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 4,75 7,1 7,3 - LPBANK 4,6 4,65 6,8 6,9 6,95 SAIGONBANK 4,75 4,75 6,9 7,2 7,0 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,75 5,85 VIB 4,35 4,45 5,7 7,0 5,9 SCB 1,6 1,9 2,9 3,7 3,9

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất huy động tại nhóm ngân hàng quốc doanh (Big 4) như Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank vẫn giữ sự đồng nhất ở mức 6,6% cho kỳ hạn 6 tháng và 6,8% cho kỳ hạn 12 tháng. Sự phân hóa chủ yếu diễn ra ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân thông qua các chính sách cộng điểm và hạng thành viên.