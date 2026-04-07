Thị trường Lãi suất ngân hàng hôm nay 7/4/2026: Ưu đãi đặc biệt với 10%/năm Lãi suất ngân hàng hôm nay 7/4/2026 ghi nhận nhiều mức ưu đãi đặc biệt chạm ngưỡng 9-10%/năm – mức hiếm thấy trong thời gian gần đây. Mặt bằng chung vẫn duy trì trên 7%/năm, tạo sức hút lớn với người gửi tiền ở hầu hết các kỳ hạn dài.

Thị trường lãi suất tiền gửi đang chứng kiến những biến động đáng chú ý khi hàng loạt nhà băng đồng loạt tung ra các gói huy động với mức sinh lời cao.

Một số sản phẩm thậm chí chạm mốc 10%/năm – con số hiếm gặp trong bối cảnh lãi suất duy trì ổn định suốt thời gian dài trước đó. Các chuyên gia nhận định đây là động thái nhằm thu hút dòng tiền lớn khi nhu cầu vốn trung và dài hạn của hệ thống ngân hàng đang gia tăng mạnh.

Lãi suất ngân hàng hôm nay ở nhóm ưu đãi đặc biệt: Ai đang trả cao nhất?

PVcomBank – 10%/năm, dẫn đầu thị trường

PVcomBank hiện áp dụng mức lãi suất 10%/năm cho kỳ hạn 12–13 tháng, cao nhất toàn thị trường. Tuy nhiên, gói này đi kèm điều kiện khắt khe: khách hàng phải duy trì số dư tối thiểu lên tới 2.000 tỉ đồng. So với trước đó, mức lãi suất tại PVcomBank đã tăng thêm 1 điểm phần trăm, cho thấy áp lực cạnh tranh huy động vốn đang leo thang rõ rệt.

MSB, HDBank, Vikki Bank – cuộc đua lãi suất trên 8%/năm

Không đứng ngoài cuộc đua, MSB áp dụng mức 9%/năm dành cho khách hàng gửi từ 500 tỉ đồng trở lên với kỳ hạn 12–13 tháng. HDBank đưa ra mức 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, còn Vikki Bank niêm yết 8,4%/năm với khoản tiền gửi tối thiểu gần 1.000 tỉ đồng. Đây đều là các gói hướng tới nhóm khách hàng doanh nghiệp và khách hàng siêu giàu.

Cake by VPBank – lãi suất thực nhận vượt 9%/năm, không cần số dư "khủng"

Đáng chú ý, nền tảng ngân hàng số Cake by VPBank đang tạo sức hút lớn khi áp dụng lãi suất từ 7,7–7,9%/năm cho nhiều kỳ hạn, đồng thời triển khai chương trình cộng thêm lãi suất lên đến 1,1%/năm. Nhờ vậy, mức lãi suất thực nhận có thể vượt ngưỡng 9%/năm mà không cần số tiền gửi quá lớn như các gói "siêu VIP" – một lợi thế rõ ràng dành cho nhóm khách hàng cá nhân.

SeABank – cơ hội cho khách hàng phổ thông

SeABank cũng triển khai chương trình ưu đãi với lãi suất lên tới 8,3%/năm cho khách hàng gửi từ 50 triệu đồng. Mức tiền gửi tối thiểu tương đối thấp giúp mở ra cơ hội tiếp cận lãi suất cao cho đông đảo người gửi tiền thông thường, không chỉ giới hạn ở nhóm khách hàng lớn.

Mặt bằng lãi suất phổ thông: Vẫn neo trên 7%/năm

Ở nhóm lãi suất phổ thông, mặt bằng chung hiện duy trì trên 7%/năm, đặc biệt ở các kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên. OCB niêm yết lãi suất dao động từ 7,1–7,7%/năm tùy kỳ hạn. Sacombank áp dụng mức 7–7,6%/năm tùy theo quy mô tiền gửi.

Một số ngân hàng khác như Techcombank, MB hay Bac A Bank cũng duy trì lãi suất từ 7–7,5%/năm, góp phần giữ ổn định mặt bằng chung của thị trường. Với biên độ chênh lệch không quá lớn giữa các nhà băng, người gửi tiền có nhiều lựa chọn linh hoạt ở phân khúc này.

Nhóm ngân hàng quốc doanh: Lãi suất thấp hơn, an toàn cao hơn

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank, lãi suất tiền gửi vẫn duy trì ở mức thấp hơn so với khối tư nhân. Đổi lại, nhóm "Big 4" mang đến sự ổn định và độ an toàn vượt trội, phù hợp với khách hàng ưu tiên yếu tố bảo toàn vốn hơn là chạy theo lãi suất cao.

Xu hướng lãi suất sắp tới: Cuộc đua chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Lãi suất ngân hàng ngày 7/4/2026 đang phân hóa rõ rệt giữa hai nhóm: các gói ưu đãi "đặc biệt" dành cho khách hàng siêu giàu với lãi suất 9-10%/năm, và các sản phẩm phổ thông hướng tới đại đa số người gửi tiền với mức 7-7,7%/năm.

Trong bối cảnh áp lực huy động vốn gia tăng, nhiều khả năng cuộc đua lãi suất sẽ tiếp tục sôi động trong thời gian tới, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài hạn. Người gửi tiền nên cân nhắc kỹ giữa mức lãi suất, điều kiện số dư tối thiểu và độ uy tín của từng ngân hàng trước khi đưa ra quyết định.