Lãi suất ngân hàng hôm nay 7/5/2026: Thanh khoản hạ nhiệt nhưng áp lực an toàn vốn gia tăng Thanh khoản hệ thống có dấu hiệu bớt căng thẳng với doanh số giao dịch liên ngân hàng đạt hơn 936.000 tỷ đồng mỗi ngày, trong khi hơn 30 ngân hàng giảm lãi suất huy động.

Lãi suất ngân hàng ngày 7/5/2026 ghi nhận trạng thái thanh khoản hệ thống bớt nóng nhưng chưa thực sự nới lỏng. Mặc dù mặt bằng lãi suất huy động tại thị trường 1 có xu hướng giảm nhẹ sau các đợt điều chỉnh liên tiếp, hệ thống ngân hàng vẫn đang chịu áp lực lớn từ các tiêu chuẩn quản trị an toàn mới theo định hướng tiệm cận chuẩn mực Basel III.

Biến động trái chiều trên thị trường liên ngân hàng

Dựa trên báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch VND trên thị trường liên ngân hàng trong những ngày cuối tháng 4 đạt xấp xỉ 1.872.399 tỷ đồng, tương đương mức bình quân 936.200 tỷ đồng/ngày. Con số này tăng 97.395 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó, cho thấy sự gia tăng đáng kể về nhu cầu điều tiết vốn giữa các tổ chức tín dụng.

Về lãi suất bình quân liên ngân hàng, các kỳ hạn chủ chốt ghi nhận diễn biến trái chiều. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm giảm 1,19%/năm xuống mức 3,88%/năm. Ngược lại, lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng mạnh 2,13%/năm, đạt ngưỡng 6,21%/năm. Đối với giao dịch bằng USD, lãi suất biến động nhẹ khi kỳ hạn qua đêm giảm xuống 3,62%/năm và kỳ hạn 1 tuần tăng lên 3,65%/năm.

Lãi suất huy động giảm nhưng áp lực nguồn vốn vẫn hiện hữu

Trong tháng 4/2026, hơn 30 ngân hàng đã thực hiện giảm lãi suất huy động với mức giảm phổ biến từ 0,1-0,5%/năm, tập trung vào các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Tuy nhiên, theo phân tích từ Công ty Chứng khoán SHS, mức điều chỉnh này vẫn khá khiêm tốn và chưa tạo ra thay đổi lớn đối với chi phí vốn toàn hệ thống.

Các ngân hàng vẫn phải sử dụng linh hoạt nhiều công cụ để củng cố nguồn vốn trung và dài hạn. Đáng chú ý, chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại một số đơn vị vẫn được chào bán ở mức lãi suất cao, trên 8%/năm để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng tín dụng và thanh khoản ổn định.

Siết chặt các tiêu chuẩn an toàn tiệm cận Basel III

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư mới thay thế Thông tư 22/2019/TT-NHNN, nhằm thúc đẩy hệ thống tiến gần hơn đến các chuẩn mực quản trị quốc tế. Một trong những thay đổi quan trọng nhất là việc đề xuất thay thế tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) bằng tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng so với huy động (CDR).

Cách tính CDR mới được đánh giá là khắt khe hơn khi loại bỏ phần vốn từ thị trường 2 (thị trường liên ngân hàng) ra khỏi mẫu số. Bên cạnh đó, các chỉ số như tỷ lệ bao phủ thanh khoản (LCR) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) cũng được nhấn mạnh, nhằm chuyển dịch từ tư duy quản lý cơ cấu sang quản trị hành vi dòng tiền một cách chặt chẽ hơn.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 7/5/2026

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 5,8 5,9 5,9 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 4,75 7,1 7,3 - LPBANK 4,7 4,75 6,9 7 7,1 SAIGONBANK 4,75 4,75 6,4 6,7 7 SCB 1,6 1,9 2,9 3,7 3,9 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,75 5,85 VIB 4,75 4,75 5,7 7 5,9

Dự thảo quy định mới được kỳ vọng sẽ tạo ra sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngân hàng về năng lực quản trị thanh khoản, đồng thời thúc đẩy các tổ chức tín dụng chuẩn hóa hệ thống vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế bền vững hơn.