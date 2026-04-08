Thị trường Lãi suất ngân hàng hôm nay 8/4/2026: VCBNeo bất ngờ giảm đến 0,3% Lãi suất ngân hàng hôm nay 8/4/2026: Ngân hàng VCBNeo giảm lãi suất huy động từ 0,2 đến 0,3% các kỳ hạn, đi ngược lại xu hướng tăng của 7 ngân hàng khác trên thị trường.

Trong báo cáo mới nhất ngày 8/4/2026, Ngân hàng Thương mại TNHH Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) đã thông báo điều chỉnh giảm lãi suất huy động đối với toàn bộ các kỳ hạn tiền gửi. Đây là động thái bất ngờ khi VCBNeo từng duy trì vị thế trong nhóm các ngân hàng có lãi suất cao nhất thị trường trong thời gian dài.

VCBNeo giảm lãi suất ngược dòng thị trường

Cụ thể, tại biểu lãi suất huy động trực tuyến mới cập nhật, VCBNeo đã hạ lãi suất kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng xuống còn 4,45%/năm, thay vì mức trần 4,75%/năm như trước đó. Đối với các kỳ hạn dài từ 6 đến 60 tháng, lãi suất tiết kiệm trực tuyến được niêm yết ở mức 7%/năm, đồng loạt giảm 0,2 điểm phần trăm so với kỳ trước.

Mặc dù giảm lãi suất niêm yết, ngân hàng này vẫn duy trì chương trình ưu đãi “Thần Tài gõ cửa” triển khai từ ngày 24/3/2026. Theo chương trình này, khách hàng gửi tiết kiệm từ 6 tháng trở lên có thể nhận mức lãi suất thực tế cao hơn tùy theo quy mô khoản tiền:

7,8%/năm : Áp dụng cho số tiền gửi dưới 500 triệu đồng.

: Áp dụng cho số tiền gửi dưới 500 triệu đồng. 7,9%/năm : Áp dụng cho số tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 10 tỷ đồng.

: Áp dụng cho số tiền gửi từ 500 triệu đồng đến dưới 10 tỷ đồng. 8%/năm: Áp dụng cho số tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên.

Mức lãi suất tối đa này được áp dụng cho hình thức lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện tại, VCBNeo quy định mức tiền tối thiểu để mở tài khoản tiết kiệm là 200.000 đồng.

Diễn biến trái chiều tại các ngân hàng thương mại

Động thái của VCBNeo diễn ra trong bối cảnh thị trường đang có xu hướng tăng lãi suất trở lại. Tính từ đầu tháng 4/2026, đã có ít nhất 7 ngân hàng thông báo tăng lãi suất huy động bao gồm: Viet A Bank, Nam A Bank, BaoViet Bank, ACB, VietinBank, Techcombank và VIB. VCBNeo là đơn vị duy nhất ghi nhận giảm lãi suất tính đến thời điểm hiện tại của tháng.