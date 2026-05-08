Lãi suất ngân hàng hôm nay 8/5/2026: Saigonbank tăng lãi suất lên mức 7,9% mỗi năm Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) vừa điều chỉnh lãi suất huy động kỳ hạn 13 tháng lên 7,9%/năm, mức cao nhất thị trường hiện nay, dù xu hướng chung vẫn đang giảm.

Trong phiên giao dịch ngày 8/5/2026, thị trường tài chính ghi nhận diễn biến bất ngờ khi Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) trở thành đơn vị đầu tiên tăng lãi suất tiền gửi kể từ đầu tháng 5. Đáng chú ý, mức lãi suất tại kỳ hạn 13 tháng cho sản phẩm tiết kiệm trực tuyến đã vọt lên ngưỡng 7,9%/năm.

Saigonbank lập đỉnh lãi suất mới tại kỳ hạn 13 tháng

Theo biểu lãi suất mới nhất, Saigonbank đã điều chỉnh tăng mạnh lãi suất kỳ hạn 13 tháng từ mức 7%/năm lên 7,9%/năm. Đây không chỉ là mức lãi suất cao nhất trong biểu niêm yết của nhà băng này mà còn là mức huy động cao nhất toàn hệ thống ngân hàng tính đến thời điểm hiện tại.

Động thái này gây bất ngờ cho thị trường bởi đây là lần đầu tiên có một ngân hàng tăng lãi suất kể từ sau cuộc họp đồng thuận hạ lãi suất với Ngân hàng Nhà nước vào ngày 9/4. Trước đó, trong suốt tháng 4 và đầu tháng 5, xu hướng chủ đạo của các tổ chức tín dụng vẫn là cắt giảm chi phí đầu vào.

Diễn biến trái chiều ở các kỳ hạn khác

Dù tăng mạnh ở kỳ hạn 13 tháng, Saigonbank lại đồng thời cắt giảm lãi suất ở nhiều kỳ hạn khác. Cụ thể, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn từ 7-11 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm, xuống còn 6,2%/năm. Đối với các kỳ hạn dài từ 18-36 tháng, mức giảm ghi nhận lên tới 0,5 điểm phần trăm.

Sau điều chỉnh, lãi suất kỳ hạn 18 tháng tại đây còn 6,5%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 6%/năm và kỳ hạn 36 tháng là 6,1%/năm. Các kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng vẫn được giữ nguyên ở mức 4,75%/năm, trong khi kỳ hạn 6 tháng duy trì mức 6,4%/năm và 12 tháng là 6,7%/năm.

Áp lực huy động vốn vẫn hiện hữu

Theo phân tích từ Công ty Chứng khoán SHS, mặc dù hơn 30 ngân hàng đã giảm lãi suất huy động từ tháng 4 đến nay với mức giảm phổ biến từ 0,1-0,5%/năm, nhưng áp lực thanh khoản vẫn hiện hữu ở một số thời điểm. Việc Saigonbank tăng mạnh lãi suất ở một kỳ hạn nhất định cho thấy nỗ lực của ngân hàng trong việc củng cố nguồn vốn trung và dài hạn.

Thực tế, trên thị trường vẫn xuất hiện các sản phẩm chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 12 tháng với lãi suất chào mời trên 8%/năm, cho thấy cuộc đua thu hút dòng vốn ổn định vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

Biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 8/5/2026 (%/năm)

Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 4,75 6,6 6,8 6,8 Vietcombank 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 5,8 5,9 5,9 Saigonbank 4,75 6,4 6,7 6,5 ACB 4,75 7,1 7,3 - VIB 4,75 5,7 7,0 5,9 SCB 1,6 2,9 3,7 3,9

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng lớn (Big 4) vẫn duy trì sự ổn định, trong khi nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có sự phân hóa mạnh mẽ tùy thuộc vào nhu cầu vốn của từng đơn vị.