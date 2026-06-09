Lãi suất ngân hàng hôm nay 9/6/2026: BIDV bất ngờ giảm lãi suất huy động tới 0,8% Ngân hàng BIDV vừa điều chỉnh giảm mạnh lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại nhiều kỳ hạn ngay sau đợt tăng, đưa mức lãi suất cao nhất về còn 6,8%/năm.

Sáng 9/6/2026, thị trường ghi nhận diễn biến bất ngờ khi ngân hàng BIDV điều chỉnh giảm mạnh lãi suất huy động trực tuyến. Động thái này diễn ra ngay sau khi ngân hàng này vừa có hai lần tăng liên tiếp kể từ đầu tháng 6, đưa mặt bằng lãi suất trở về mức cũ như trước đó.

Chi tiết mức giảm lãi suất tại BIDV

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến niêm yết mới nhất, BIDV đã hạ nhiệt đáng kể lãi suất ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Cụ thể, lãi suất các kỳ hạn từ 6-11 tháng đồng loạt giảm 0,6 điểm phần trăm, hiện ở mức 6,6%/năm. Đặc biệt, kỳ hạn 12 tháng ghi nhận mức giảm sâu nhất lên tới 0,8 điểm phần trăm, hiện chỉ còn 6,8%/năm.

Bên cạnh đó, lãi suất các kỳ hạn dài từ 13-36 tháng cũng được điều chỉnh giảm 0,4 điểm phần trăm xuống mức 6,8%/năm. Đối với các kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng, BIDV vẫn giữ nguyên mức 4,75%/năm, tương đương với các ngân hàng khác trong nhóm Big4 bao gồm Agribank, VietinBank và Vietcombank.

So sánh lãi suất nhóm ngân hàng Big4

Với đợt điều chỉnh này, lãi suất trực tuyến của BIDV hiện đã cân bằng với Agribank và VietinBank ở hầu hết các kỳ hạn. Trong khi đó, tại quầy, BIDV vẫn duy trì biểu lãi suất ổn định với mức cao nhất là 6%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng. Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến tại một số ngân hàng tiêu biểu ngày 9/6/2026:

Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng BIDV 4,75 6,6 6,8 6,8 AGRIBANK 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 6,6 6,8 6,8 MBV 4,6 7,0 7,0 7,0 PGBANK 4,75 6,9 7,0 6,8

Đáng chú ý, mặc dù nhóm ngân hàng thương mại nhà nước có xu hướng ổn định, một số ngân hàng thương mại cổ phần khác như MBV, PGBANK vẫn đang duy trì mức lãi suất huy động trực tuyến lên tới 7%/năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.