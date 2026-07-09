Lãi suất ngân hàng hôm nay 9/7/2026: 4 nhà băng niêm yết kỳ hạn 6 tháng từ 7,0%/năm Ghi nhận ngày 9/7/2026, thị trường tiền gửi chứng kiến sự bứt phá ở kỳ hạn 6 tháng khi có 4 ngân hàng niêm yết mức lãi suất từ 7,0%/năm trở lên, cao nhất đạt 7,35%/năm.

Theo khảo sát biểu lãi suất huy động ngày 9/7/2026, thị trường ghi nhận sự phân hóa rõ rệt ở kỳ hạn 6 tháng. Hiện có 4 ngân hàng dẫn đầu danh sách niêm yết lãi suất từ 7,0%/năm trở lên cho kỳ hạn này, bao gồm: Ngân hàng Á Châu (ACB), Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV), Ngân hàng Ngoại thương công nghệ số (VCBNeo) và Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank).

Nhóm ngân hàng niêm yết lãi suất kỳ hạn 6 tháng từ 7,0%/năm

Dẫn đầu thị trường ở kỳ hạn 6 tháng là Ngân hàng Á Châu (ACB) với mức lãi suất huy động trực tuyến lên đến 7,1%/năm. Đáng chú ý, mức lãi suất này được ACB áp dụng trực tiếp cho khách hàng gửi tiền trực tuyến mà không kèm theo bất kỳ điều kiện bổ sung nào về số dư tối thiểu.

Xếp ngay sau là Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank) với mức niêm yết 7,05%/năm. Tuy nhiên, để hưởng mức lãi suất này, khách hàng cần có khoản tiền gửi từ 1.000.000.000 VND trở lên. Đối với các khoản tiền gửi dưới 1.000.000.000 VND tại cùng kỳ hạn 6 tháng, Bac A Bank áp dụng mức lãi suất 6,85%/năm.

Hai đơn vị khác là Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV) và Ngân hàng Ngoại thương công nghệ số (VCBNeo) cùng duy trì mức lãi suất 7,0%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, áp dụng cho mọi khoản tiền gửi mà không đi kèm điều kiện khắt khe.

Ưu đãi đặc biệt đẩy lãi suất lên 7,35%/năm

Ngoài các mức niêm yết cố định, một số ngân hàng thương mại cổ phần đang triển khai các chương trình cộng thêm lãi suất để thu hút dòng tiền. Điển hình là Techcombank với chương trình ưu đãi vào thứ Hai hàng tuần.

Cụ thể, khách hàng mở mới tiền gửi kỳ hạn 6 tháng vào ngày đầu tuần sẽ được cộng thêm 0,8 điểm phần trăm lãi suất. Với chính sách này, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng tại Techcombank có thể chạm mốc 7,35%/năm, mức cao nhất thị trường ghi nhận được ở kỳ hạn này trong ngày hôm nay.

Chi tiết biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 9/7/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng thương mại ghi nhận trong ngày 9/7/2026 (đơn vị: %/năm):

NGÂN HÀNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 7,1 7,2 7,3 - MBV 4,75 7 7 7 7 VCBNEO 4,75 7 7 7 7 PGBANK 4,75 6,9 6,9 7 6,8 SAIGONBANK 4,75 6,9 6,7 7,2 7 BAC A BANK 4,55 6,85 6,85 6,9 6,75 LPBANK 4,65 6,8 6,8 6,9 6,95 BVBANK 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 BAOVIETBANK 4,75 6,6 6,6 6,7 6,7 OCB 4,75 6,6 6,6 6,9 6,8 TECHCOMBANK 4,75 6,55 6,55 6,75 5,85 NAM A BANK 4,75 6,4 6,6 6,6 6,9 SACOMBANK 4,75 6,4 6,4 6,6 6,6 MSB 4,75 6,3 6,3 6,8 6,6 ABBANK 4 6,25 6,25 6,25 5,8 NCB 4,75 6,2 6,2 6,4 6,7 SHB 4,65 6,2 6,4 6,5 6,6 TPBANK 4,75 6,05 6,05 6,25 6,25 VIET A BANK 4,75 6 6 6,1 6,2 VIKKI BANK 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBANK 4,65 6 6 6 6 VIETBANK 4,6 5,9 6 6,1 6,4 MB 4,7 5,8 5,8 6,35 6,35 VIB 4,45 5,7 5,8 7 5,9 KIENLONGBANK 4,2 5,5 5,2 5,5 5,15 EXIMBANK 4,7 5,4 5,4 5,3 5,3 PVCOMBANK 4,75 5,3 5,3 5,6 6,3 GPBANK 3,7 5,25 5,35 5,55 5,55 HDBANK 4,3 5 4,8 5,3 5,6 SEABANK 4,45 4,95 5,15 5,3 5,75 SCB 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9

Nhìn chung, nhóm ngân hàng quốc doanh (Big 4) như Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank vẫn duy trì sự ổn định với mức lãi suất kỳ hạn 6 tháng đồng loạt là 6,6%/năm. Ở chiều ngược lại, SCB hiện là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất thị trường khi kỳ hạn 6 tháng chỉ đạt 2,9%/năm.