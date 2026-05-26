Lãi suất ngân hàng MB hôm nay 26/5: Mức lãi suất 7,2% chính thức biến mất khỏi biểu niêm yết Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vừa điều chỉnh giảm lãi suất huy động các kỳ hạn dài từ ngày 26/5/2026, chính thức xóa bỏ mức lãi suất 7,2%/năm cao nhất hệ thống.

Từ ngày 26/5/2026, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) chính thức áp dụng biểu lãi suất huy động mới với xu hướng điều chỉnh giảm tại các kỳ hạn dài. Đáng chú ý nhất là việc ngân hàng này không còn duy trì mức lãi suất 7,2%/năm, vốn là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại MB trong thời gian qua.

MB điều chỉnh giảm lãi suất huy động trực tuyến

Theo biểu lãi suất trực tuyến vừa được cập nhật, MB đã thực hiện giảm đồng loạt 0,1 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Cụ thể, lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ cho các kỳ hạn từ 12 đến 18 tháng đã giảm xuống còn 6,35%/năm.

Tại kỳ hạn 24 tháng, mức lãi suất ưu đãi 7,2%/năm trước đây đã được điều chỉnh xuống còn 7%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất hiện nay đang được MB áp dụng cho các khoản tiền gửi trực tuyến từ 24 đến 60 tháng.

Đối với các kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng, MB vẫn giữ nguyên mức lãi suất cũ. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 4,5%/năm, 2 tháng là 4,6%/năm, từ 3 đến 5 tháng là 4,7%/năm và từ 6 đến 11 tháng được niêm yết ở mức 5,8%/năm.

Chi tiết lãi suất tiết kiệm tại quầy

Lãi suất tại quầy áp dụng từ ngày 26/5 cũng ghi nhận mức giảm tương ứng. MB chia mức lãi suất dựa trên số dư tiền gửi của khách hàng:

Với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng: Lãi suất kỳ hạn 12-18 tháng ở mức 6,2%/năm; kỳ hạn 24-60 tháng là 7%/năm. Các kỳ hạn ngắn dao động từ 3,7% đến 4,6%/năm.

Với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên: Lãi suất kỳ hạn 12-18 tháng đạt 6,3%/năm; kỳ hạn 24-60 tháng duy trì mức 7%/năm.

Ngoài ra, MB cũng điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất chứng chỉ tiền gửi các kỳ hạn từ 1 tuần đến 5 tháng. Hiện mức lãi suất chứng chỉ tiền gửi cao nhất tại MB là 7,1%/năm áp dụng cho kỳ hạn 6 tháng.

Bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến (%/năm) niêm yết tại một số ngân hàng thương mại vào ngày 26/5/2026:

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 5,8 5,9 5,9 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 MB 4,5 4,7 5,8 6,35 6,35 ACB 4,5 4,7 4,9 5,7 - SCB 1,6 1,9 2,9 3,7 3,9 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,75 5,85 VPBANK 4,45 4,65 6 6,3 6,2 VIB 4,75 4,75 5,7 7 5,9

Dữ liệu thị trường cho thấy, sự điều chỉnh của MB phản ánh xu hướng ổn định lãi suất ở kỳ hạn ngắn và tinh chỉnh giảm nhẹ ở các kỳ hạn dài nhằm tối ưu chi phí vốn trong bối cảnh thanh khoản hệ thống dồi dào.