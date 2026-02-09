Lãi suất ngân hàng MB tăng lên mức 6,4% mỗi năm từ ngày 9/2/2026 Sau nhóm Big4, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chính thức tăng lãi suất huy động tại hầu hết các kỳ hạn, đẩy mức lãi suất cao nhất lên 6,4%/năm từ ngày 9/2/2026.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa thông báo điều chỉnh tăng lãi suất huy động tại hầu hết các kỳ hạn từ ngày 9/2/2026. Đây là lần đầu tiên nhà băng này tăng lãi suất kể từ sau ngày 19/12/2025, diễn ra trong bối cảnh nhiều ngân hàng lớn cũng có động thái tương tự vào dịp giáp Tết Nguyên đán.

Nhiều ngân hàng lớn điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2026.

MB điều chỉnh tăng lãi suất huy động trực tuyến và tại quầy

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới nhất của MB, lãi suất kỳ hạn 1 và 2 tháng được giữ nguyên ở mức lần lượt 4,5%/năm và 4,6%/năm. Tuy nhiên, các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên đều ghi nhận mức tăng đáng kể. Cụ thể:

Kỳ hạn 3 – 5 tháng: Tăng lên 4,7%/năm (tăng 0,05%/năm).

Tăng lên 4,7%/năm (tăng 0,05%/năm). Kỳ hạn 6 – 11 tháng: Tăng lên 5,55%/năm (tăng mạnh 0,26%/năm).

Tăng lên 5,55%/năm (tăng mạnh 0,26%/năm). Kỳ hạn 12 – 18 tháng: Tăng lên 5,8%/năm (tăng 0,1%/năm).

Tăng lên 5,8%/năm (tăng 0,1%/năm). Kỳ hạn 24 – 48 tháng: Tăng lên 6,4%/năm (tăng 0,2%/năm) - đây là mức lãi suất cao nhất tại MB hiện nay.

Đối với hình thức gửi tiền tại quầy, MB cũng điều chỉnh tăng từ 0,1 – 0,2%/năm tùy kỳ hạn. Lãi suất tại quầy cao nhất hiện đạt 6,4%/năm cho các khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 24 - 60 tháng. Ngoài ra, lãi suất chứng chỉ tiền gửi tại ngân hàng này cũng tăng thêm từ 0,3 – 0,5%/năm.

Cạnh tranh lãi suất và diễn biến thị trường liên ngân hàng

Dù MB tăng lãi suất, mức này vẫn thấp hơn so với đơn vị thành viên là MBV (Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại). Hiện MBV đang dẫn đầu thị trường với lãi suất tiền gửi trực tuyến lên đến 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 – 36 tháng và 6,5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), lãi suất bình quân liên ngân hàng VND có xu hướng tăng mạnh. Kỳ hạn qua đêm tăng lên 5,32%/năm, trong khi kỳ hạn 1 tháng đạt mức 7,34%/năm. Doanh số giao dịch liên ngân hàng bằng VND bình quân đạt 976.574 tỷ đồng/ngày.

Các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) nhận định, áp lực thanh khoản cuối năm và nhu cầu rút tiền mặt của người dân tăng cao trước Tết Nguyên đán là nguyên nhân chính khiến lãi suất tăng vọt. NHNN đã phải mở lại kênh SBV swap và bơm thanh khoản qua thị trường mở (OMO) để hỗ trợ hệ thống.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến tiêu biểu ngày 9/2/2026

Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng MB 4,5 5,55 5,8 5,8 MBV 4,6 6,5 7,2 7,2 Agribank 3,2 5,7 6,0 6,0 Vietcombank 2,1 3,5 5,2 5,2 ABBANK 4,0 6,5 6,5 6,5 PGBank 4,75 7,1 7,2 6,8 Techcombank 4,75 6,85 6,95 6,95

Nhìn chung, xu hướng tăng lãi suất huy động đang lan rộng tại các ngân hàng thương mại nhằm thu hút dòng vốn nhàn rỗi và đảm bảo thanh khoản trong giai đoạn cao điểm cuối năm âm lịch.