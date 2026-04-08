Lãi suất ngân hàng ngày 04/08/2026: BIDV tăng lãi suất tiền gửi lên cao nhất 7,4%/năm Ngày 04/08/2026, BIDV điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi lên mức cao nhất 7,4%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, vươn lên dẫn đầu nhóm ngân hàng Big4.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn áp dụng từ ngày 04/08/2026. Mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại nhà băng này hiện đạt 7,4%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng, đưa BIDV lên vị trí dẫn đầu về lãi suất niêm yết trong nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Big4).

Cụ thể, BIDV điều chỉnh tăng 0,6 điểm phần trăm đối với lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Theo biểu lãi suất trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ niêm yết trên ứng dụng BIDV Smart Banking, kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng hiện ở mức 7,2%/năm, trong khi kỳ hạn 12 tháng ghi nhận mức 7,4%/năm.

BIDV điều chỉnh lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn áp dụng từ ngày 04/08/2026.

Đối với các kỳ hạn từ 13 đến 36 tháng, lãi suất huy động của BIDV tăng thêm 0,4 điểm phần trăm, lên mức 7,2%/năm. Ở các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng, BIDV tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất tiền gửi tối đa 4,75%/năm.

So sánh biểu lãi suất trong nhóm ngân hàng Big4

Mức điều chỉnh mới giúp BIDV vượt qua các ngân hàng còn lại trong nhóm Big4 gồm Agribank, VietinBank và Vietcombank. Hiện tại, Agribank, VietinBank và Vietcombank cùng duy trì mức lãi suất huy động trực tuyến 6,6%/năm cho các kỳ hạn 6–11 tháng và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12–18 tháng.

Ở kỳ hạn 24–36 tháng, Vietcombank niêm yết lãi suất ở mức 6,3%/năm, trong khi Agribank và VietinBank duy trì mức 6,8%/năm.

Báo cáo tài chính quý 2/2026 cho thấy tổng huy động tiền gửi từ khách hàng của BIDV tính đến ngày 30/06/2026 đạt hơn 2,23 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 13% thị phần huy động toàn hệ thống và xếp thứ hai sau Agribank (2,26 triệu tỷ đồng). Động thái điều chỉnh của BIDV phát đi tín hiệu cho thấy mặt bằng lãi suất huy động khó có khả năng giảm trong ngắn hạn.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 04/08/2026 (%/năm)