Lãi suất ngân hàng ngày 12/10/2026: VPBank tăng lên 7,9%/năm, nhiều nơi ưu đãi tới 8,2% Biểu lãi suất ngày 12/10/2026 ghi nhận VPBank tăng 0,7-0,8 điểm phần trăm lên 7,9%/năm tại kỳ hạn 18 tháng, trong khi MB và Techcombank ưu đãi vượt mốc 8%/năm.

Thị trường tiền gửi ngày 12/10/2026 ghi nhận đợt điều chỉnh đáng chú ý từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tại các kỳ hạn dài, cùng với sự xuất hiện của các chương trình cộng lãi suất đưa lợi tức thực tế lên trên mốc 8%/năm tại một số ngân hàng thương mại cổ phần.

VPBank điều chỉnh lãi suất kỳ hạn 15-18 tháng lên 7,9%/năm

Theo biểu lãi suất mới nhất áp dụng ngày 12/10/2026, VPBank đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động đối với các kỳ hạn 15-18 tháng thêm khoảng 0,7-0,8 điểm phần trăm so với biểu lãi suất trước đó. Mức trần huy động mới cho kỳ hạn này đạt 7,9%/năm.

Mức lãi suất 7,9%/năm được ngân hàng áp dụng có chọn lọc cho một số sản phẩm tiền gửi, bao gồm: Tiền gửi trực tuyến có kỳ hạn thường, Tiền gửi Hũ mục tiêu, Tiền gửi Thịnh vượng linh hoạt và Tiền gửi có kỳ hạn Phát Lộc Thịnh Vượng. Điều kiện cụ thể sẽ phụ thuộc vào từng quy chuẩn sản phẩm và biểu phí quy định hiện hành.

Ở các kỳ hạn còn lại, VPBank duy trì mức niêm yết ổn định. Đối với sản phẩm tiền gửi trực tuyến có kỳ hạn thường và Phát Lộc Thịnh Vượng, lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng duy trì ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng đạt 7%/năm; kỳ hạn 12-13 tháng ghi nhận 7,1%/năm; kỳ hạn 24 tháng ở mức 7,1%/năm và kỳ hạn 36 tháng áp dụng 6%/năm.

Lãi suất thực tế vượt 8%/năm qua các gói ưu đãi tại MB và Techcombank

Song song với biểu niêm yết cố định, một số nhà băng tiếp tục triển khai các chính sách cộng biên độ nhằm cạnh tranh nguồn vốn, đẩy mức sinh lời thực tế lên trên 8%/năm ở các kỳ hạn trung hạn.

Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB), khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 6 tháng vào các ngày cuối tuần với số dư từ 100 triệu đồng có thể nhận mức lãi suất lên tới 8,2%/năm. Vào các ngày làm việc thông thường, mức lãi suất 8%/năm được áp dụng cho khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng với giá trị tối thiểu từ 20 triệu đồng.

Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), người gửi tiền chưa từng có sổ tiết kiệm tại hệ thống sẽ được cộng thêm tới 1 điểm phần trăm khi gửi tại kỳ hạn 3, 6 hoặc 12 tháng. Ngoài ra, khách hàng đáp ứng tiêu chuẩn hội viên được cộng thêm 0,1-0,15 điểm phần trăm. Khi kết hợp các điều kiện trên, lãi suất thực tế kỳ hạn 6 và 12 tháng tại Techcombank chạm ngưỡng 8%/năm.

Bảng lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng ngày 12/10/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp mức lãi suất niêm yết công khai (đơn vị %/năm) tại hệ thống các tổ chức tín dụng ngày 12/10/2026 ở các kỳ hạn chủ chốt: