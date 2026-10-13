Lãi suất ngân hàng ngày 13/10/2026: Gửi 100 triệu đồng nhận về tiền lãi bao nhiêu sau 1 năm? Khảo sát ngày 13/10/2026 cho thấy với lãi suất huy động 8-9%/năm, khoản gửi 100 triệu đồng đem lại từ 4 triệu đến 9 triệu đồng tiền lãi sau 6 đến 12 tháng.

Ghi nhận tại thị trường ngân hàng ngày 13/10/2026, mặt bằng lãi suất huy động phổ biến dao động trong khoảng 8%/năm đối với kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng và 9%/năm đối với kỳ hạn từ 12 đến 18 tháng. Với biểu lãi suất này, khách hàng gửi tiết kiệm số vốn 100 triệu đồng sẽ nhận về 4 triệu đồng tiền lãi sau 6 tháng hoặc 9 triệu đồng sau 12 tháng.

Chi tiết số tiền lãi nhận được khi gửi 100 triệu đồng

Căn cứ theo mức lãi suất huy động 8%/năm cho các kỳ hạn dưới 1 năm, tổng số tiền gốc và lãi khách hàng thu về sau 6 tháng đạt 104.000.000 đồng. Đối với các kỳ hạn gửi dài hơn từ 7 đến 11 tháng, lợi tức thực nhận tiếp tục tăng dần theo thời gian gửi tiền.

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm) Ngày gửi Ngày đáo hạn Tiền lãi cuối kỳ (đồng) Tổng gốc và lãi (đồng) 6 tháng 8,0 13/10/2026 13/4/2027 4.000.000 104.000.000 7 tháng 8,0 13/10/2026 13/5/2027 4.666.667 104.666.667 8 tháng 8,0 13/10/2026 13/6/2027 5.333.333 105.333.333 9 tháng 8,0 13/10/2026 13/7/2027 6.000.000 106.000.000 10 tháng 8,0 13/10/2026 13/8/2027 6.666.667 106.666.667 11 tháng 8,0 13/10/2026 13/9/2027 7.333.333 107.333.333 12 tháng 9,0 13/10/2026 13/10/2027 9.000.000 109.000.000 15 tháng 9,0 13/10/2026 13/01/2028 11.250.000 111.250.000 18 tháng 9,0 13/10/2026 13/04/2028 13.500.000 113.500.000

Tại nhóm kỳ hạn dài từ 12 đến 18 tháng với mức lãi suất 9%/năm, số tiền thu về vào ngày đáo hạn ở mức đáng chú ý. Cụ thể, sau 15 tháng, khách hàng nhận về 111.250.000 đồng, và sau 18 tháng, tổng số tiền thực nhận là 113.500.000 đồng.

Gia tăng dòng tiền nhờ cơ chế lãi suất kép

Bên cạnh việc nhận lãi định kỳ, người gửi tiền có thể tối ưu hóa dòng vốn bằng phương thức nhập lãi vào gốc vào mỗi cuối chu kỳ. Cơ chế lãi suất kép cho phép tiền lãi phát sinh tiếp tục cộng dồn vào gốc ban đầu, tạo ra quy mô vốn sinh lời lớn hơn cho các chu kỳ tiếp theo.

Khác biệt lớn nhất giữa lãi suất kép và lãi đơn thể hiện rõ nét qua thời gian tích lũy dài hạn. Đơn cử, với khoản tiền gửi gốc 100 triệu đồng cùng mức lãi suất 6%/năm không đổi và thực hiện nhập gốc hàng tháng, tổng tài sản thu về sau 10 năm đạt khoảng 181,94 triệu đồng. Trong khi đó, cùng mức lãi suất và thời hạn trên, mô hình tính lãi đơn truyền thống chỉ mang lại tổng cộng 160 triệu đồng.

Biểu lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng ngày 13/10/2026

Dưới đây là bảng lãi suất huy động (%/năm) được ghi nhận tại các ngân hàng thương mại vào ngày 13/10/2026 trên thị trường: