Lãi suất ngân hàng ngày 14/5/2026: Mốc 7% thu hẹp, Sacombank niêm yết 7,7% Khảo sát ngày 14/5/2026 cho thấy số lượng ngân hàng duy trì lãi suất trên 7%/năm đang giảm dần. Sacombank hiện dẫn đầu thị trường với mức lãi suất huy động 7,7%/năm.

Ghi nhận diễn biến thị trường lãi suất ngày 14/5/2026, các ngân hàng niêm yết lãi suất huy động từ 7%/năm cho tiền gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng đang có xu hướng giảm về số lượng. Hiện tại, Sacombank là đơn vị giữ mức lãi suất cao nhất thị trường, đạt 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng với điều kiện số dư tiền gửi từ 1 tỷ đồng.

Phân hóa lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng

Bên cạnh vị trí dẫn đầu của Sacombank, thị trường ghi nhận ACB và MBV là hai cái tên tiếp theo duy trì mức lãi suất trên 7%. Cụ thể, ACB niêm yết 7,3%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng. Ngân hàng MBV đứng kế sau với mức 7,2%/năm, áp dụng đồng nhất cho các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng.

Nhóm ngân hàng niêm yết lãi suất ở ngưỡng 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng bao gồm LPBank, PGBank và VIB. Đáng chú ý, tại LPBank, mức lãi suất này chưa phải là cao nhất. Đơn vị này đang niêm yết 7,2%/năm cho kỳ hạn 24 tháng đối với hình thức gửi trực tuyến. Đặc biệt, tại các điểm Tiết kiệm Bưu điện thuộc hệ thống LPBank, lãi suất huy động có thể lên tới 7,9%/năm.

Điều kiện để hưởng lãi suất ưu tiên

Nhiều ngân hàng dù niêm yết lãi suất phổ thông dưới 7% nhưng vẫn áp dụng mức lãi suất cao hơn cho khách hàng ưu tiên hoặc khoản tiền gửi lớn. Tại Bac A Bank, lãi suất kỳ hạn 12 tháng đạt 7,1%/năm cho khoản gửi từ 1 tỷ đồng. OCB áp dụng mức 7%/năm cho khách hàng gửi từ 500 triệu đồng trở lên.

Tương tự, Sacombank áp dụng biểu lãi suất lũy tiến theo số dư: gửi dưới 50 triệu đồng hưởng 6,9%/năm; từ 50 triệu đồng hưởng 7,1%/năm; từ 200 triệu đồng hưởng 7,3%/năm; từ 500 triệu đồng hưởng 7,5%/năm và mức tối đa 7,7%/năm dành cho khoản tiền từ 1 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng lớn duy trì sự ổn định

Ở nhóm ngân hàng có vốn nhà nước, mức lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng duy trì sự ổn định ở mức 6,8%/năm, bao gồm Agribank, VietinBank và Vietcombank. Cùng mức 6,8%/năm còn có sự góp mặt của ngân hàng MSB. Trong khi đó, BVBank niêm yết mức lãi suất sát ngưỡng này là 6,9%/năm.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến tham khảo ngày 14/5/2026

Ngân hàng 1 tháng (%) 6 tháng (%) 12 tháng (%) 18 tháng (%) AGRIBANK 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 7,1 7,3 - MBV 4,6 7,2 7,2 7,2 LPBANK 4,7 6,9 7,0 7,1 VIB 4,75 5,7 7,0 5,9 SACOMBANK 4,75 6,7 6,9 6,9

Nhìn chung, thị trường lãi suất đang cho thấy sự phân cực rõ nét. Khách hàng có nguồn vốn lớn hiện có nhiều lựa chọn để tối ưu hóa lợi nhuận với các mức lãi suất vượt ngưỡng 7%/năm tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân.