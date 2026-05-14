Về Báo Hà Tĩnh

Lãi suất ngân hàng ngày 14/5/2026: Mốc 7% thu hẹp, Sacombank niêm yết 7,7%

Kim Ngân14/05/2026 14:38

Khảo sát ngày 14/5/2026 cho thấy số lượng ngân hàng duy trì lãi suất trên 7%/năm đang giảm dần. Sacombank hiện dẫn đầu thị trường với mức lãi suất huy động 7,7%/năm.

Ghi nhận diễn biến thị trường lãi suất ngày 14/5/2026, các ngân hàng niêm yết lãi suất huy động từ 7%/năm cho tiền gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng đang có xu hướng giảm về số lượng. Hiện tại, Sacombank là đơn vị giữ mức lãi suất cao nhất thị trường, đạt 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng với điều kiện số dư tiền gửi từ 1 tỷ đồng.

Lãi suất ngân hàng ngày 14/5/2026 đang có sự phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngân hàng.

Phân hóa lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng

Bên cạnh vị trí dẫn đầu của Sacombank, thị trường ghi nhận ACB và MBV là hai cái tên tiếp theo duy trì mức lãi suất trên 7%. Cụ thể, ACB niêm yết 7,3%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng. Ngân hàng MBV đứng kế sau với mức 7,2%/năm, áp dụng đồng nhất cho các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng.

Nhóm ngân hàng niêm yết lãi suất ở ngưỡng 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng bao gồm LPBank, PGBank và VIB. Đáng chú ý, tại LPBank, mức lãi suất này chưa phải là cao nhất. Đơn vị này đang niêm yết 7,2%/năm cho kỳ hạn 24 tháng đối với hình thức gửi trực tuyến. Đặc biệt, tại các điểm Tiết kiệm Bưu điện thuộc hệ thống LPBank, lãi suất huy động có thể lên tới 7,9%/năm.

Điều kiện để hưởng lãi suất ưu tiên

Nhiều ngân hàng dù niêm yết lãi suất phổ thông dưới 7% nhưng vẫn áp dụng mức lãi suất cao hơn cho khách hàng ưu tiên hoặc khoản tiền gửi lớn. Tại Bac A Bank, lãi suất kỳ hạn 12 tháng đạt 7,1%/năm cho khoản gửi từ 1 tỷ đồng. OCB áp dụng mức 7%/năm cho khách hàng gửi từ 500 triệu đồng trở lên.

Tương tự, Sacombank áp dụng biểu lãi suất lũy tiến theo số dư: gửi dưới 50 triệu đồng hưởng 6,9%/năm; từ 50 triệu đồng hưởng 7,1%/năm; từ 200 triệu đồng hưởng 7,3%/năm; từ 500 triệu đồng hưởng 7,5%/năm và mức tối đa 7,7%/năm dành cho khoản tiền từ 1 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng lớn duy trì sự ổn định

Ở nhóm ngân hàng có vốn nhà nước, mức lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng duy trì sự ổn định ở mức 6,8%/năm, bao gồm Agribank, VietinBank và Vietcombank. Cùng mức 6,8%/năm còn có sự góp mặt của ngân hàng MSB. Trong khi đó, BVBank niêm yết mức lãi suất sát ngưỡng này là 6,9%/năm.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến tham khảo ngày 14/5/2026

Ngân hàng 1 tháng (%) 6 tháng (%) 12 tháng (%) 18 tháng (%)
AGRIBANK 4,75 6,6 6,8 6,8
VIETINBANK 4,75 6,6 6,8 6,8
VIETCOMBANK 4,75 6,6 6,8 6,8
ACB 4,75 7,1 7,3 -
MBV 4,6 7,2 7,2 7,2
LPBANK 4,7 6,9 7,0 7,1
VIB 4,75 5,7 7,0 5,9
SACOMBANK 4,75 6,7 6,9 6,9

Nhìn chung, thị trường lãi suất đang cho thấy sự phân cực rõ nét. Khách hàng có nguồn vốn lớn hiện có nhiều lựa chọn để tối ưu hóa lợi nhuận với các mức lãi suất vượt ngưỡng 7%/năm tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Lãi suất ngân hàng ngày 14/5/2026: Mốc 7% thu hẹp, Sacombank niêm yết 7,7%
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO