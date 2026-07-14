Lãi suất ngân hàng ngày 14/7/2026: Nhiều nhà băng niêm yết mức 7,3% cho kỳ hạn 36 tháng Thị trường tiền gửi ngày 14/7/2026 ghi nhận 4 ngân hàng duy trì lãi suất huy động từ 7,0%/năm cho kỳ hạn dài, dẫn đầu là OCB với biểu lãi suất bậc thang cao nhất.

Theo dữ liệu thị trường ngày 14/7/2026, lãi suất huy động kỳ hạn dài tiếp tục duy trì đà phân hóa rõ nét. Hiện có 4 tổ chức tín dụng niêm yết mức lãi suất từ 7,0%/năm trở lên cho tiền gửi kỳ hạn 36 tháng, bao gồm: MB, OCB, MBV và VCBNeo.

OCB dẫn đầu với lãi suất bậc thang 7,3%/năm

Trong nhóm các ngân hàng có lãi suất cao nhất, OCB hiện giữ vị thế dẫn đầu đối với kỳ hạn 36 tháng nhờ áp dụng cơ chế lãi suất bậc thang dựa trên số dư tiền gửi. Cụ thể:

Khoản tiền gửi dưới 100 triệu đồng: Lãi suất niêm yết ở mức 7,1%/năm.

Lãi suất niêm yết ở mức 7,1%/năm. Khoản tiền gửi từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng: Lãi suất áp dụng là 7,2%/năm.

Lãi suất áp dụng là 7,2%/năm. Khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên: Hưởng mức lãi suất cao nhất thị trường là 7,3%/năm.

Bên cạnh OCB, ba ngân hàng khác gồm MB, MBV và VCBNeo cũng đang áp dụng mức lãi suất cố định 7,0%/năm cho cùng kỳ hạn này, không phân biệt số dư tiền gửi.

Diễn biến lãi suất tại các nhóm ngân hàng khác

Sát nút nhóm dẫn đầu, Bac A Bank đang niêm yết mức lãi suất 6,95%/năm cho kỳ hạn 36 tháng. Tiếp theo là Nam A Bank và Sacombank với cùng mức 6,9%/năm.

Nhóm các ngân hàng lớn (Big 4) bao gồm Agribank, BIDV, VietinBank cùng với NCB và PGBank đang duy trì mức lãi suất 6,8%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 36 tháng. Đáng chú ý, mức lãi suất này cao hơn đáng kể so với các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tháng vốn chỉ dao động quanh ngưỡng 4,75%/năm.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 14/7/2026 (%/năm)

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 7,1 7,3 - MB 4,5 5,8 6,35 6,35 TECHCOMBANK 4,35 6,55 6,75 5,85 VIB 4,35 5,7 7,0 5,9

Nhìn chung, xu hướng duy trì lãi suất cao ở các kỳ hạn dài (từ 12 tháng đến 36 tháng) cho thấy nỗ lực của các ngân hàng trong việc huy động nguồn vốn ổn định. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn ngắn vẫn được giữ ở mức ổn định nhằm đảm bảo tính thanh khoản và tuân thủ các quy định về trần lãi suất huy động của cơ quan quản lý.