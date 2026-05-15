Lãi suất ngân hàng ngày 15/5/2026: Kỳ hạn 36 tháng lên tới 8%/năm Ghi nhận ngày 15/5/2026, Sacombank niêm yết lãi suất huy động trực tuyến cao nhất thị trường ở mức 8%/năm cho kỳ hạn 36 tháng, áp dụng đối với các khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến được các ngân hàng thương mại niêm yết ngày 15/5/2026, thị trường ghi nhận sự phân hóa rõ rệt ở các kỳ hạn dài. Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 36 tháng đã chạm mốc 8%/năm, trở thành mức sinh lời cao nhất đối với tiền gửi dân cư hiện nay.

Sacombank dẫn đầu với lãi suất 8%/năm

Hiện tại, Sacombank là đơn vị duy nhất niêm yết mức lãi suất 8%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 24 đến 36 tháng. Tuy nhiên, để hưởng mức lãi suất này, khách hàng cần đáp ứng điều kiện gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng trở lên.

Đối với các khoản tiền gửi thấp hơn, ngân hàng này áp dụng biểu lãi suất bậc thang cụ thể như sau:

Dưới 50 triệu đồng: 7,2%/năm

7,2%/năm Từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng: 7,4%/năm

7,4%/năm Từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng: 7,6%/năm

7,6%/năm Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng: 7,8%/năm

Nhóm ngân hàng có lãi suất từ 7%/năm

Ngoài Sacombank, một số ngân hàng khác cũng đang duy trì mức lãi suất hấp dẫn trên 7%/năm cho kỳ hạn 36 tháng. Cụ thể, OCB niêm yết mức lãi suất cao nhất là 7,3%/năm dành cho khách hàng gửi trên 500 triệu đồng. Với số tiền dưới 100 triệu đồng, mức lãi suất tại đây là 7,1%/năm và tăng lên 7,2%/năm cho khoảng tiền gửi từ 100 triệu đến 500 triệu đồng.

Ngân hàng MBV duy trì chính sách đồng nhất khi niêm yết mức 7,2%/năm cho toàn bộ các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng. Trong khi đó, tại Ngân hàng Quân đội (MB), lãi suất kỳ hạn 36 tháng ở mức 7%/năm, thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với kỳ hạn 24 tháng (7,2%/năm) của chính ngân hàng này.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 15/5/2026

Dưới đây là chi tiết biểu lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng thương mại được cập nhật vào ngày 15/5/2026 (đơn vị: %/năm):

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 5,8 5,9 5,9 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 4,75 7,1 7,3 - LPBANK 4,7 4,75 6,9 7,0 7,1 MBV 4,6 4,75 7,2 7,2 7,2 SACOMBANK 4,75 4,75 6,7 6,9 6,9 VIB 4,75 4,75 5,7 7,0 5,9 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,75 5,85

Nhìn chung, nhóm các ngân hàng quốc doanh (Big 4) vẫn duy trì mức lãi suất ổn định ở các kỳ hạn ngắn, trong khi các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân đang tích cực đẩy mạnh lãi suất ở các kỳ hạn dài để thu hút dòng vốn trung và dài hạn.