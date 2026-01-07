Lãi suất ngân hàng ngày 1/7/2026: Saigonbank niêm yết cao nhất 7,9% giữa đà giảm chung Xu hướng giảm lãi suất huy động kéo dài khiến số lượng ngân hàng duy trì mức lãi suất từ 7,0%/năm trở lên ngày càng thu hẹp, chủ yếu tập trung tại các kỳ hạn dài và nhóm nhà băng quy mô nhỏ.

Theo ghi nhận thị trường ngày 1/7/2026, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục duy trì đà giảm bắt đầu từ tháng 4. Hiện nay, các khoản tiền gửi có mức lãi suất từ 7,0%/năm trở lên trở nên khan hiếm và đa số chỉ xuất hiện tại các kỳ hạn dài hoặc đi kèm điều kiện về số dư tiền gửi lớn.

Saigonbank dẫn đầu thị trường với mức 7,9%/năm

Trong biểu lãi suất mới nhất, Saigonbank hiện là nhà băng niêm yết mức lãi suất huy động cao nhất hệ thống, đạt 7,9%/năm áp dụng cho kỳ hạn 13 tháng. Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng duy trì mức lãi suất 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7,0%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Tại OCB, mức lãi suất 7,3%/năm được áp dụng cho khoản tiền gửi trên 500 triệu đồng ở kỳ hạn 36 tháng. Đối với các khoản tiền gửi dưới 100 triệu đồng ở cùng kỳ hạn, khách hàng vẫn được hưởng mức lãi suất 7,1%/năm. Bac A Bank cũng duy trì lợi thế cạnh tranh với mức 7,05%/năm cho kỳ hạn từ 6-11 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Phân hóa lãi suất giữa các nhóm ngân hàng

Đáng chú ý, một số ngân hàng bắt đầu niêm yết lãi suất từ 7,0%/năm ngay từ kỳ hạn ngắn 6 tháng. Cụ thể, ACB niêm yết 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, tăng dần lên 7,2%/năm (9 tháng) và 7,3%/năm (12 tháng). Hai ngân hàng thuộc diện chuyển giao bắt buộc là MBV và VCBNeo cũng áp dụng đồng nhất mức 7,0%/năm cho tất cả các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng.

Trong nhóm Big4 mở rộng, MBBank là đơn vị có mức lãi suất cao nhất với 7,0%/năm áp dụng cho kỳ hạn từ 24-60 tháng. Trong khi đó, các ngân hàng lớn khác như Agribank, BIDV và Vietcombank đều có mức niêm yết tương đồng, cao nhất chỉ đạt 6,8%/năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 1/7/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến (%/năm) tại một số ngân hàng thương mại:

Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng Saigonbank 4,75 6,9 7,2 7,0 ACB 4,75 7,1 7,3 - VCBNeo 4,75 7,0 7,0 7,0 MBV 4,6 7,0 7,0 7,0 PGBank 4,75 6,9 7,0 6,8 VIB 4,35 5,7 7,0 5,9 Agribank 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,8 6,8 Vietcombank 4,75 6,6 6,8 6,8 SCB 1,6 2,9 3,7 3,9

Nhìn chung, thị trường đang chứng kiến sự phân cực rõ nét. Trong khi các ngân hàng quy mô nhỏ và ngân hàng tái cơ cấu nỗ lực thu hút dòng vốn bằng lãi suất trên 7,0%, thì các ngân hàng thương mại cổ phần lớn và ngân hàng quốc doanh vẫn duy trì mức lãi suất thấp nhằm tối ưu chi phí vốn trong bối cảnh thanh khoản hệ thống ổn định.