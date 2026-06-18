Lãi suất ngân hàng ngày 18/06/2026: Saigonbank điều chỉnh tăng, chạm mốc 7,9%/năm Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động thêm 0,5 điểm phần trăm tại nhiều kỳ hạn, đưa mức lãi suất cao nhất lên 7,9%/năm.

Thị trường tài chính ghi nhận đợt điều chỉnh lãi suất mới từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) áp dụng từ ngày 18/06/2026. Nhà băng này đã đồng loạt tăng lãi suất huy động tại nhiều kỳ hạn quan trọng, trong đó có những kỳ hạn đã vượt ngưỡng 7%/năm.

Saigonbank điều chỉnh tăng lãi suất tại nhiều kỳ hạn

Theo biểu lãi suất mới niêm yết cho tiền gửi trực tuyến, Saigonbank đã tăng thêm 0,5 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 6-12 tháng và 18-36 tháng. Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng và từ 7-11 tháng hiện đứng ở mức 6,9%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 12 tháng đã chính thức đạt mức 7,2%/năm, trong khi kỳ hạn 18 tháng cũng chạm mốc 7,0%/năm. Đối với các kỳ hạn dài hơn như 18 và 36 tháng, lãi suất trực tuyến lần lượt tăng lên 6,5%/năm và 6,6%/năm. Mặc dù có sự điều chỉnh rộng rãi, mức lãi suất huy động cao nhất tại Saigonbank vẫn được duy trì ở ngưỡng 7,9%/năm cho kỳ hạn 13 tháng (gửi trực tuyến), mức này đã được giữ ổn định từ đầu tháng 5.

Tại khu vực quầy giao dịch, Saigonbank vẫn giữ nguyên biểu lãi suất cũ. Các kỳ hạn từ 1-5 tháng niêm yết ở mức 4,75%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,7%/năm và kỳ hạn 13 tháng đạt 7,9%/năm. Sự chênh lệch giữa gửi tiền trực tuyến và tại quầy tiếp tục được duy trì nhằm khuyến khích giao dịch số.

Tương quan lãi suất trên thị trường

So với nhóm ngân hàng thương mại nhà nước (Big 4), mức lãi suất của Saigonbank hiện đang có sự cạnh tranh đáng kể. Nhóm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,8%/năm và 18 tháng ở mức 6,8%/năm. Trong khi đó, một số ngân hàng khác như ACB niêm yết kỳ hạn 12 tháng ở mức 7,3%/năm, VIB đạt 7,0%/năm.

Dưới đây là bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại một số ngân hàng tiêu biểu (%/năm):

Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng Saigonbank 4,75 6,9 7,2 7,0 Agribank 4,75 6,6 6,8 6,8 Vietcombank 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 7,1 7,3 - VIB 4,35 5,7 7,0 5,9 Techcombank 4,35 6,55 6,75 5,85 SCB 1,6 2,9 3,7 3,9

Nhìn chung, xu hướng điều chỉnh lãi suất đang có sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngân hàng. Trong khi một số đơn vị duy trì mức lãi suất thấp để tối ưu chi phí vốn, các ngân hàng tầm trung như Saigonbank đang chủ động tăng lãi suất để thu hút dòng tiền trong giai đoạn giữa năm 2026.