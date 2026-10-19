Lãi suất ngân hàng ngày 19/10/2026: LPBank và VietBank giảm lãi suất huy động tới 0,6%/năm Sau chỉ đạo từ Ngân hàng Nhà nước, LPBank và VietBank đã hạ 0,1-0,6 điểm phần trăm lãi suất huy động, trong khi các ngân hàng lớn cắt giảm lãi suất cho vay.

Sáng ngày 19/10/2026, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) là hai nhà băng đầu tiên công bố điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết, ngay sau văn bản chỉ đạo từ Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định thị trường tiền tệ.

LPBank điều chỉnh giảm toàn diện các kỳ hạn

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ được LPBank cập nhật từ 8h sáng 19/10, ngân hàng này áp dụng mức giảm trên toàn bộ các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng. Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng hạ 0,1 điểm phần trăm: kỳ hạn 1 tháng còn 4,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng còn 4,5%/năm và kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng niêm yết tại 4,55%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn trung và dài hạn, mức điều chỉnh diễn ra rõ nét hơn. Các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng đồng loạt giảm 0,5 điểm phần trăm: kỳ hạn 6 tháng xuống mức 6,5%/năm, kỳ hạn 7-11 tháng về 6,4%/năm và kỳ hạn 12 tháng giữ ở mức 6,7%/năm. Mức giảm lớn nhất thuộc về các kỳ hạn từ 13 đến 18 tháng khi giảm 0,6 điểm phần trăm, đưa lãi suất về 6,55%/năm.

Đối với các khoản gửi trực tuyến kỳ hạn 24-25 tháng, mức niêm yết cao nhất hiện tại là 6,7%/năm sau khi giảm 0,5 điểm phần trăm. Kỳ hạn 36 tháng giảm 0,5 điểm phần trăm còn 5,6%/năm; nhóm kỳ hạn 48-60 tháng lùi về 5,2%/năm.

Tại kênh quầy, LPBank cũng điều chỉnh mức giảm tương ứng. Lãi suất tại quầy các kỳ hạn 1-5 tháng dao động 4,0-4,4%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 5,9%/năm; kỳ hạn 7-11 tháng là 5,8%/năm; kỳ hạn 12-18 tháng niêm yết 6,1%/năm; kỳ hạn 24-25 tháng là 6,3%/năm; kỳ hạn 36 tháng là 5,6%/năm và kỳ hạn 48-60 tháng còn 5,2%/năm. Khách hàng ưu tiên được áp dụng mức cộng 0,15 điểm phần trăm, đưa lãi suất cao nhất tại quầy đạt 6,45%/năm cho kỳ hạn 24-25 tháng.

VietBank hạ 0,5 điểm phần trăm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên

Cùng thời điểm, VietBank công bố hạ đồng loạt 0,5 điểm phần trăm lãi suất đối với các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng. Trong đó, sản phẩm tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-8 tháng giảm về 5,4%/năm; kỳ hạn 9-11 tháng còn 5,5%/năm; kỳ hạn 12-14 tháng niêm yết 5,6%/năm; kỳ hạn 15 tháng là 5,7%/năm; kỳ hạn 16-17 tháng là 5,8%/năm và các kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng ghi nhận mức 5,9%/năm.

VietBank giữ nguyên mức lãi suất huy động kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng ở mức 4,6%/năm. Mức giảm 0,5 điểm phần trăm cũng được áp dụng tương tự đối với các sản phẩm tiền gửi khác của ngân hàng từ kỳ hạn 6 tháng trở lên.

Động lực điều hành từ Ngân hàng Nhà nước

Động thái giảm lãi suất của các ngân hàng diễn ra ngay sau văn bản chỉ đạo ngày 18/10 của Ngân hàng Nhà nước yêu cầu toàn hệ thống thực hiện giải pháp ổn định thị trường tiền tệ. Cơ quan điều hành yêu cầu các tổ chức tín dụng phải giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời chấm dứt hiện tượng chạy đua lãi suất huy động.

Bên cạnh thị trường huy động, nhà điều hành yêu cầu các ngân hàng cắt giảm 1,5-2,0%/năm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và nhóm ngành ưu tiên. Phản ứng với yêu cầu này, Agribank và BIDV đã triển khai các gói tín dụng ưu đãi với biên độ giảm lãi suất vay lên đến 2,0%/năm cho các nhóm khách hàng đủ điều kiện.

Bảng so sánh lãi suất niêm yết ngày 19/10/2026 (%/năm)