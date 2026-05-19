Lãi suất ngân hàng ngày 19/5/2026: Cao nhất 10,7%/năm cho tiền gửi nghìn tỷ Lãi suất huy động ngày 19/5/2026 ghi nhận mức cao nhất 10,7%/năm. Các ngân hàng duy trì biểu lãi suất đặc biệt từ 8,5% đến 10% cho các khoản tiền gửi quy mô lớn.

Thị trường lãi suất huy động ngày 19/5/2026 tiếp tục duy trì sự phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm khách hàng. Trong khi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân thông thường dao động quanh ngưỡng 5-7%/năm, một số ngân hàng thương mại vẫn niêm yết các mức lãi suất đặc biệt vượt ngưỡng 10%/năm nhằm thu hút dòng vốn quy mô lớn hoặc làm căn cứ tham chiếu cho các hoạt động tín dụng.

Lãi suất đặc biệt chạm mốc 10,7%/năm

Dẫn đầu hệ thống về lãi suất niêm yết là VietBank với mức 10,70%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ. Tuy nhiên, ngân hàng này lưu ý mức lãi suất cao nhất này chủ yếu được sử dụng để tham chiếu cho lãi suất cho vay trung và dài hạn. Đối với khách hàng cá nhân gửi tại quầy, mức lãi suất thực tế đang được niêm yết là 6%/năm.

Xếp ngay sau là PVcomBank với mức lãi suất 10%/năm cho kỳ hạn 12 và 13 tháng. Để hưởng mức lãi suất này, khách hàng cần gửi tối thiểu 2.000 tỷ đồng tại quầy. Trong điều kiện thông thường, lãi suất cho hai kỳ hạn này lần lượt là 5,3%/năm và 5,5%/năm. Tương tự, ABBank niêm yết lãi suất đặc biệt 9,65%/năm cho kỳ hạn 13 tháng với số tiền gửi từ 1.500 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức 6,05%/năm của khách hàng phổ thông.

Nhiều ngân hàng duy trì ngưỡng lãi suất trên 8%/năm

Bên cạnh các đơn vị dẫn đầu, nhiều ngân hàng khác cũng công bố biểu lãi suất đặc biệt hấp dẫn đi kèm điều kiện về số dư. Cụ thể, MSB niêm yết lãi suất 9%/năm cho kỳ hạn 12 và 13 tháng với khoản gửi từ 500 tỷ đồng. OCB áp dụng mức 8,5%/năm cho kỳ hạn 6 và 12 tháng với số tiền từ 1.000 tỷ đồng.

Tại phân khúc thấp hơn một chút, Nam A Bank và Vikki Bank cùng niêm yết mức 7,9%/năm. Nam A Bank áp dụng mức này cho kỳ hạn 24 tháng (gửi từ 500 tỷ đồng), trong khi Vikki Bank áp dụng cho kỳ hạn 13 tháng (gửi từ 999 tỷ đồng). Đáng lưu ý, Saigonbank niêm yết lãi suất 7,9%/năm cho kỳ hạn 13 tháng mà không kèm điều kiện về hạn mức tiền gửi tối thiểu.

Biến động lãi suất huy động trực tuyến

Ngược lại với kênh tại quầy, lãi suất trực tuyến (online) dành cho khách hàng thông thường có sự ổn định và cạnh tranh hơn ở các kỳ hạn ngắn và trung hạn. LPBank, MBV, PGBank, Sacombank và VIB hiện là những ngân hàng duy trì mức lãi suất trên 7%/năm cho kênh gửi tiền trực tuyến.

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 19/5/2026:

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 5,8 5,9 5,9 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 LPBANK 4,7 4,75 4,75 7,0 7,1 MBV 4,6 4,75 7,2 7,2 7,2 VIB 4,75 4,75 5,7 7,0 5,9 PGBANK 4,75 4,75 6,9 7,0 6,8 SCB 1,6 1,9 2,9 3,7 3,9

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất đang có sự phân cực rõ rệt. Trong khi các ngân hàng lớn (Big 4) duy trì mức lãi suất ổn định quanh ngưỡng 6,8%/năm cho các kỳ hạn dài, thì các ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ hơn đang nỗ lực đẩy mạnh huy động vốn thông qua cả kênh trực tuyến và các chính sách lãi suất đặc biệt cho khách hàng VIP.