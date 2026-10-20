Lãi suất ngân hàng ngày 20/10/2026: Hàng loạt đơn vị giảm 0,5% kỳ hạn từ 6 tháng trở lên Nhiều ngân hàng hạ lãi suất huy động 0,5-0,6 điểm phần trăm từ ngày 20/10/2026 theo chỉ đạo điều hành, thu hẹp đáng kể mặt bằng lãi suất tiền gửi trên 7%/năm.

Thực hiện định hướng từ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, thị trường tiền tệ ngày 20/10/2026 tiếp tục ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm lãi suất huy động trên diện rộng. Sau động thái giảm lãi suất của LPBank và VietBank vào sáng 19/10, thêm 11 tổ chức tín dụng đồng loạt hạ biểu lãi suất niêm yết ở các kỳ hạn trung và dài hạn.

Lãi suất huy động kỳ hạn từ 6 tháng đồng loạt hạ nhiệt

Nhóm các ngân hàng vừa điều chỉnh giảm lãi suất bao gồm BVBank, Bac A Bank, BaoViet Bank, OCB, HDBank, KienlongBank, Nam A Bank, NCB, Sacombank, TPBank và VPBank. Đa số các ngân hàng này áp dụng mức giảm 0,5 điểm phần trăm đối với lãi suất niêm yết ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Riêng Ngân hàng Quốc Dân (NCB) ghi nhận mức giảm 0,6 điểm phần trăm cho toàn bộ các kỳ hạn từ 6 đến 60 tháng. Sau điều chỉnh, mức lãi suất huy động niêm yết cao nhất của NCB còn 6,2%/năm đối với các kỳ hạn dài từ 30 đến 60 tháng; trong khi kỳ hạn 6 đến 11 tháng được niêm yết ở mức 5,6%/năm.

Nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động sau chỉ đạo của NHNN. Ảnh: Nam Khánh

Tại OCB, mức giảm 0,5 điểm phần trăm được áp dụng từ ngày 20/10 đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến cho khoản tiền gửi dưới 100 triệu đồng cụ thể như sau: kỳ hạn 1-5 tháng niêm yết 4,75%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng và 13-15 tháng cùng ở mức 6,0%/năm; kỳ hạn 12 tháng đạt 6,3%/năm; kỳ hạn 18 tháng là 6,2%/năm; kỳ hạn 24 tháng là 6,4%/năm và kỳ hạn 36 tháng là 6,6%/năm. Với các khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng và từ 500 triệu đồng trở lên, lãi suất lần lượt cộng thêm 0,1 và 0,2 điểm phần trăm. Mức cao nhất tại OCB hiện là 6,8%/năm dành cho kỳ hạn 36 tháng với số tiền từ 500 triệu đồng trở lên.

Cùng ngày, Bac A Bank giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn 6-36 tháng. Mức niêm yết cao nhất tại đơn vị này còn 6,6%/năm ở kỳ hạn 12 tháng; các kỳ hạn còn lại dao động từ 6,45% đến 6,55%/năm. Đáng chú ý, lãi suất chứng chỉ tiền gửi đặc biệt cho khoản tiền từ 50 tỷ đồng giảm từ 7,3%/năm xuống 6,8%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng.

Tương tự, BVBank giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi thông thường kỳ hạn 6-24 tháng. Mức lãi suất cao nhất của ngân hàng này hiện là 6,05%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, trong khi các kỳ hạn 6-7 tháng, 9 tháng và 15-24 tháng niêm yết ở 5,95%/năm. KienlongBank sau khi giảm 0,5 điểm phần trăm có mức trần niêm yết là 5,0%/năm tại các kỳ hạn 6, 8 và 12 tháng; các kỳ hạn dài hơn từ 13-60 tháng chỉ còn 4,65% đến 4,85%/năm.

Mặt bằng lãi suất trên 7%/năm thu hẹp đáng kể

Làn sóng điều chỉnh đã khiến mốc lãi suất từ 7%/năm trở lên gần như không còn phổ biến. Tuy nhiên, một số tổ chức vẫn giữ mức này ở các kỳ hạn dài hoặc nhóm tiền gửi quy mô lớn. Cụ thể, VPBank sau khi điều chỉnh đã hạ mức lãi suất kỳ hạn 18 tháng từ 7,9%/năm xuống 7,4%/năm. Sacombank giữ mức 7,3%/năm đối với tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên ở kỳ hạn 24-36 tháng, trong khi mức gửi thông thường dưới 50 triệu đồng ở các kỳ hạn này là 6,7%/năm.

Đến sáng 20/10, nhiều ngân hàng chưa điều chỉnh biểu lãi suất theo đợt mới, bao gồm nhóm Big 4 (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank) cùng ACB, MB, Techcombank, Eximbank, SHB, VIB... Trong nhóm này, ACB, MBV và VCBNeo tiếp tục duy trì mức từ 7%/năm ở một số kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Bảng lãi suất niêm yết tại các ngân hàng ngày 20/10/2026

Dưới đây là biểu lãi suất huy động niêm yết tại quầy và trực tuyến được ghi nhận ở một số ngân hàng thương mại vào sáng 20/10/2026 (đơn vị: %/năm):