Lãi suất ngân hàng ngày 21/10/2026: Thêm 6 ngân hàng giảm lãi suất huy động tới 0,7%/năm Ngày 21/10/2026, thị trường ghi nhận 6 ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất huy động, trong đó SeABank giảm tới 0,7 điểm phần trăm ở các kỳ hạn tiền gửi dài hạn.

Thực hiện định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, thị trường tiền gửi ngày 21/10/2026 ghi nhận thêm 6 ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Xu hướng giảm tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên với mức điều chỉnh phổ biến là 0,5 điểm phần trăm, cá biệt có đơn vị giảm sâu tới 0,7 điểm phần trăm.

Làn sóng điều chỉnh tại các ngân hàng thương mại cổ phần

Danh sách 6 ngân hàng công bố biểu lãi suất mới trong ngày 21/10 bao gồm: SeABank, PVcomBank, Ngân hàng Quân Đội (MB), MBV, SHB và ABBank. Trong đó, SeABank và PVcomBank ghi nhận mức giảm trên diện rộng từ kỳ hạn ngắn đến dài.

Tại SeABank, biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến ghi nhận mức giảm 0,5 điểm phần trăm đối với kỳ hạn 1–15 tháng và giảm 0,7 điểm phần trăm cho các kỳ hạn 18–36 tháng. Mức lãi suất cho kỳ hạn 18–36 tháng sau điều chỉnh chỉ còn 4,75%/năm, ngang bằng với lãi suất kỳ hạn 1–5 tháng tại nhiều nhà băng khác nhưng lại là mức cao nhất niêm yết tại SeABank. Các kỳ hạn ngắn hơn niêm yết cụ thể: kỳ hạn 1–2 tháng là 3,45%/năm, kỳ hạn 3–5 tháng là 3,95%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 4,15%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 4,5%/năm. Nhà băng này duy trì chính sách cộng thêm 0,2 điểm phần trăm cho các khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng ở kỳ hạn 6, 12 và 13 tháng.

Tại PVcomBank, lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ giảm 0,25 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1–5 tháng xuống 4,5%/năm. Các kỳ hạn từ 6–36 tháng đồng loạt giảm 0,5 điểm phần trăm, đưa lãi suất kỳ hạn 6–11 tháng về 4,8%/năm, kỳ hạn 12 tháng về 5,1%/năm, kỳ hạn 13 tháng còn 5,3%/năm và kỳ hạn 15–36 tháng xuống mức 5,8%/năm.

Ngân hàng MB cũng hạ 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi trực tuyến ở tất cả kỳ hạn từ 6–60 tháng. Sau thay đổi, kỳ hạn 6–11 tháng niêm yết ở mức 5,3%/năm, kỳ hạn 12–18 tháng là 5,85%/năm và kỳ hạn 24–60 tháng ở mức 6,5%/năm, chính thức đưa MB rời khỏi mốc lãi suất 7%/năm. Cùng hệ thống, MBV giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất trực tuyến kỳ hạn 6 tháng xuống 6,5%/năm, đồng thời giữ nguyên các kỳ hạn 7–36 tháng ở mức 7%/năm. Đối với tiền gửi tại quầy, MBV hạ 0,5 điểm phần trăm cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, niêm yết từ 6,0% đến 6,5%/năm.

Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất. Ảnh minh hoạ: Nam Khánh

SHB và ABBank lần đầu hạ lãi suất sau nhiều tháng

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ ngày 10/4 SHB thực hiện điều chỉnh biểu lãi suất huy động. Ngân hàng này quyết định giảm 0,5 điểm phần trăm đối với toàn bộ kỳ hạn từ 6–36 tháng. Mức niêm yết mới của SHB ghi nhận kỳ hạn 6–8 tháng là 5,7%/năm, 9–11 tháng là 5,9%/năm, 12–13 tháng là 6,0%/năm, 15–18 tháng là 6,1%/năm và 24–36 tháng đạt 6,2%/năm.

Tương tự, ABBank cũng có đợt điều chỉnh lãi suất đầu tiên sau 6 tháng với mức giảm 0,5 điểm phần trăm cho các kỳ hạn 6–60 tháng. Lãi suất tiền gửi trực tuyến mới tại ABBank cho kỳ hạn 6–13 tháng hiện ở mức cao nhất là 5,75%/năm, trong khi các kỳ hạn dài từ 15–60 tháng giảm về 5,3%/năm.

Tính đến thời điểm hiện tại, danh sách các ngân hàng đã hạ lãi suất huy động gồm có: LPBank, VietBank, BVBank, Bac A Bank, BaoViet Bank, OCB, KienlongBank, Nam A Bank, NCB, Sacombank, TPBank, VPBank, SeABank, ABBank, MBV, PVcomBank, SHB và MB. Ngược lại, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank) cùng các đơn vị như ACB, Techcombank, Eximbank, GPBank, MSB, PGBank, Saigonbank, VIB, Viet A Bank và Vikki Bank vẫn giữ nguyên biểu lãi suất.

Bảng so sánh lãi suất niêm yết tại các ngân hàng ngày 21/10/2026

Dưới đây là biểu lãi suất huy động niêm yết tại một số ngân hàng thương mại được ghi nhận trong ngày 21/10/2026 (%/năm):