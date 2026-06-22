Lãi suất ngân hàng ngày 22/6/2026: NCB giảm thêm lãi suất huy động kỳ hạn dài Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất huy động kỳ hạn 6-12 tháng. Đây là đơn vị thứ tư giảm lãi suất tiền gửi trong tháng 6/2026.

Thị trường tài chính ghi nhận thêm một đợt điều chỉnh lãi suất từ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vào ngày 22/6/2026. Đây là lần thứ hai liên tiếp nhà băng này hạ lãi suất huy động, sau đợt điều chỉnh gần nhất vào ngày 10/4/2026. Động thái này đưa NCB trở thành ngân hàng thứ tư trong hệ thống giảm lãi suất tiền gửi tính từ đầu tháng 6, tiếp nối xu hướng của LPBank, VPBank và VIB.

NCB điều chỉnh giảm lãi suất các kỳ hạn chủ chốt

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ vừa được cập nhật, NCB đã giảm nhẹ 0,1 điểm phần trăm tại các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng hiện đứng ở mức 6,2%/năm và kỳ hạn 12 tháng là 6,4%/năm.

Đối với các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng, ngân hàng giữ nguyên mức 4,7%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 4,75%/năm cho các kỳ hạn từ 2 đến 5 tháng. Ở các kỳ hạn dài hơn, mức lãi suất vẫn duy trì ở ngưỡng cao: kỳ hạn 13 tháng đạt 6,5%/năm, 15 tháng đạt 6,6%/năm và 18 tháng là 6,7%/năm. Mức lãi suất cao nhất tại NCB hiện là 6,8%/năm, áp dụng cho tiền gửi trực tuyến từ 24 đến 60 tháng.

Tại quầy, lãi suất cũng ghi nhận mức giảm tương ứng 0,1 điểm phần trăm cho các kỳ hạn 6-12 tháng. Hiện lãi suất niêm yết tại quầy thấp hơn từ 0,1 đến 0,2 điểm phần trăm so với hình thức gửi trực tuyến tùy theo kỳ hạn.

Tác động đến các sản phẩm tiền gửi khác

Không chỉ áp dụng với tiết kiệm truyền thống, NCB cũng điều chỉnh giảm lãi suất đối với các sản phẩm chuyên biệt. Sản phẩm "Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt" giảm còn 6%/năm đối với kỳ hạn 6-11 tháng và 6,2%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng. Tương tự, sản phẩm "Tiết kiệm tích luỹ" ghi nhận mức lãi suất mới lần lượt là 6,4%/năm và 6,7%/năm cho hai mốc kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng.

Mặt bằng lãi suất huy động toàn thị trường ngày 22/6/2026

Dưới đây là bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến tại một số ngân hàng thương mại được ghi nhận trong ngày hôm nay:

Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 4,75% 6,6% 6,8% 6,8% Vietcombank 4,75% 6,6% 6,8% 6,8% ACB 4,75% 7,1% 7,3% - NCB 4,7% 6,2% 6,4% 6,7% Techcombank 4,35% 6,55% 6,75% 5,85% SCB 1,6% 2,9% 3,7% 3,9%

Quan sát thị trường cho thấy, trong khi các ngân hàng thuộc nhóm Big4 (Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank) vẫn duy trì mức lãi suất khá đồng nhất, thì nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân đang có sự phân hóa rõ rệt. Các nhà băng như ACB hay PGBANK vẫn giữ mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng ở ngưỡng trên 7%/năm, trong khi SCB tiếp tục duy trì mức lãi suất thấp nhất hệ thống.