Lãi suất ngân hàng ngày 22/7/2026: BVBank huy động vốn với lãi suất tới 8,6%/năm Thị trường chứng chỉ tiền gửi ghi nhận mức lãi suất cao nhất 8,2%/năm tại BVBank. Đáng chú ý, ngân hàng này còn áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất, nâng mức thực nhận lên 8,6%/năm.

Thị trường tài chính ngày 22/7/2026 ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) công bố biểu lãi suất mới cho sản phẩm chứng chỉ tiền gửi và chương trình ưu đãi tiền gửi trực tuyến. Với mức lãi suất huy động vượt ngưỡng 8%/năm, đây được xem là động thái cạnh tranh mạnh mẽ trong bối cảnh các ngân hàng đang nỗ lực thu hút nguồn vốn trung và dài hạn.

BVBank phát hành chứng chỉ tiền gửi lãi suất 8,2%/năm

Theo công bố từ BVBank, ngân hàng này bắt đầu triển khai phát hành chứng chỉ tiền gửi online trên ứng dụng ngân hàng số từ ngày 17/7/2026. Chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân với số tiền tối thiểu chỉ từ 10 triệu đồng.

Cụ thể, đối với các kỳ hạn 6, 9 và 12 tháng theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất lên đến 8,2%/năm. Đây là mức lãi suất thuộc nhóm dẫn đầu thị trường hiện nay đối với dòng sản phẩm chứng chỉ tiền gửi. Đối với khách hàng lựa chọn kỳ hạn 15 tháng hoặc phương thức nhận lãi hàng tháng, mức lãi suất dao động linh hoạt trong khoảng 7,64% - 8,06%/năm.

Đại diện BVBank cho biết, quy mô phát hành cho đợt này là 1.000 tỷ đồng và dự kiến kéo dài đến hết ngày 31/12/2026, hoặc sẽ kết thúc sớm hơn nếu đạt đủ hạn mức.

So sánh lãi suất chứng chỉ tiền gửi giữa các ngân hàng

Phân tích thị trường cho thấy, mức lãi suất 8,2%/năm của BVBank đang tạo ra áp lực cạnh tranh lớn đối với các ngân hàng khác. Khảo sát tại một số đơn vị cùng phân khúc và các ngân hàng lớn cho thấy sự chênh lệch đáng kể:

MB: Niêm yết lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng ở mức 7,1%/năm.

Niêm yết lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng ở mức 7,1%/năm. VPBank: Áp dụng lãi suất 7,8%/năm cho chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 184-209 ngày với khoản tiền dưới 100 triệu đồng. Tuy nhiên, với khoản tiền từ 100 triệu đồng trở lên, VPBank sẵn sàng chi trả mức lãi suất lên tới 9%/năm cho cùng kỳ hạn.

Bên cạnh chứng chỉ tiền gửi, BVBank còn tung ra chương trình "tiếp sức" cho khách hàng mới. Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến lần đầu sẽ được cộng thêm lãi suất tới 1,9 điểm phần trăm. Với kỳ hạn 6 tháng và số tiền từ 10 triệu đồng, lãi suất thực tế khách hàng nhận được có thể chạm mốc 8,6%/năm.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 22/7/2026

Dưới đây là tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng thương mại ghi nhận trong ngày 22/7/2026 (đơn vị: %/năm):

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 4,75 7,6 7,8 - BVBANK 4,75 4,75 6,7 6,9 6,7 MB 4,5 4,7 5,8 6,35 6,35 SAIGONBANK 4,75 4,75 6,9 7,2 7,0 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,75 5,85 VIB 4,35 4,45 5,7 7,0 5,9 VPBANK 4,45 4,65 6,0 6,0 6,0 SCB 1,6 1,9 2,9 3,7 3,9

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất huy động đang có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngân hàng. Trong khi nhóm ngân hàng thương mại nhà nước (Big 4) duy trì sự ổn định ở mức quanh 6,6% - 6,8% cho các kỳ hạn dài, thì nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân đang tích cực đẩy mạnh các sản phẩm chứng chỉ tiền gửi và ưu đãi cộng thêm để thu hút dòng tiền nhàn rỗi từ dân cư.