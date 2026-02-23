Lãi suất ngân hàng ngày 23/2/2026: LPBank và Sacombank tăng mạnh lên 7,2%/năm Thị trường tiền gửi ghi nhận đà tăng trưởng ngay sau Tết khi LPBank và Sacombank điều chỉnh biểu lãi suất, với mức niêm yết cao nhất đạt 7,2%/năm tại LPBank.

Trong ngày 23/2/2026, thị trường tài chính ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi hai ngân hàng lớn là Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) và Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Đây là đợt điều chỉnh lớn ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, báo hiệu xu hướng mới trong cuộc đua huy động vốn giữa các nhà băng.

LPBank tăng lãi suất lên mức kỷ lục 7,2%/năm

LPBank hiện là đơn vị có mức điều chỉnh mạnh nhất trên thị trường. Cụ thể, ngân hàng này đã tăng lãi suất huy động trực tuyến ở hầu hết các kỳ hạn. Đối với kỳ hạn 1-2 tháng, lãi suất tăng thêm 0,2%/năm, đạt mức 4,7%/năm. Đáng lưu ý, các kỳ hạn từ 6-11 tháng ghi nhận mức tăng mạnh 0,6%/năm, đẩy lãi suất lên 6,8%/năm.

Tại các kỳ hạn dài hơn, lãi suất huy động trực tuyến của LPBank tiếp tục bứt phá. Kỳ hạn 12-13 tháng tăng 0,7%/năm lên mức 7,0%/năm. Đặc biệt, mức lãi suất cao nhất 7,2%/năm được áp dụng cho các kỳ hạn từ 24-60 tháng sau khi ghi nhận mức tăng 0,9%/năm so với thời điểm trước Tết.

Đối với hình thức gửi tiền tại quầy, LPBank cũng áp dụng chính sách ưu đãi cho khách hàng ưu tiên với lãi suất cao nhất lên đến 6,85%/năm (kỳ hạn 24-36 tháng). Nếu khách hàng tham gia sản phẩm Tiết kiệm bậc thang, mức lãi suất tối đa có thể đạt tới 6,9%/năm.

Sacombank điều chỉnh tăng lãi suất sau giai đoạn giảm

Trái ngược với động thái giảm lãi suất hồi đầu tháng 2, Sacombank đã chính thức tăng lãi suất trở lại với mức điều chỉnh 0,1%/năm cho các kỳ hạn 1-2 tháng và 6-36 tháng. Theo biểu lãi suất trực tuyến mới nhất, các kỳ hạn 1-2 tháng hiện ở mức 4,5%/năm và 3-5 tháng là 4,6%/năm.

Mức lãi suất huy động trực tuyến cao nhất tại Sacombank hiện được niêm yết là 5,7%/năm cho các kỳ hạn từ 6-36 tháng. Đối với hình thức gửi tại quầy, nhà băng này áp dụng mức lãi suất 5,8%/năm cho kỳ hạn 36 tháng và 5,7%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.

Bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến ngày 23/2/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất trực tuyến niêm yết tại một số ngân hàng thương mại vào ngày 23/2/2026 (đơn vị: %/năm):

Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng LPBANK 4,7 6,8 7,0 7,1 PGBANK 4,75 7,1 7,2 6,8 MBV 4,6 6,5 7,2 7,2 SACOMBANK 4,5 5,7 5,7 5,7 AGRIBANK 3,2 5,7 6,0 6,0 VIETCOMBANK 4,0 5,5 5,5 5,5 SCB 1,6 2,9 3,7 3,9

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất đang có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân như LPBank, PGBANK hay MBV đang duy trì mức lãi suất từ 7,0-7,2%/năm cho các kỳ hạn dài, thì nhóm các ngân hàng có vốn nhà nước vẫn giữ mức lãi suất ổn định dao động quanh ngưỡng 4,5-6,0%/năm.