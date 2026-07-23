Lãi suất ngân hàng ngày 23/7: Kỳ hạn dài đạt 7,8%, lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt Thị trường ghi nhận mức lãi suất huy động cao nhất 7,8%/năm cho kỳ hạn dài vào ngày 23/7/2026, trong khi lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giảm về mức 4,10%/năm.

Theo dữ liệu cập nhật ngày 23/7/2026, mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại (NHTM) tiếp tục duy trì đà phân hóa rõ rệt giữa các kỳ hạn. Đáng chú ý, lãi suất tiền gửi kỳ hạn dài trên 24 tháng đã chạm ngưỡng cao nhất là 7,8%/năm, trong khi diễn biến trên thị trường liên ngân hàng lại cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt đáng kể.

Phân hóa lãi suất huy động theo kỳ hạn

Báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về diễn biến thị trường trong tháng 6/2026 cho thấy lãi suất tiền gửi bình quân bằng VND của hệ thống ngân hàng đối với các khoản tiền gửi mới và cũ dao động trong biên độ rộng. Cụ thể, tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng duy trì ở mức thấp, từ 0,1-0,2%/năm.

Đối với các kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất dao động từ 4,0-4,6%/năm. Nhóm kỳ hạn trung và dài hạn chứng kiến mức tăng trưởng ổn định hơn: kỳ hạn 6-12 tháng ghi nhận mức 6,1-7,6%/năm; kỳ hạn trên 12 tháng đến 24 tháng ở mức 5,9-7,3%/năm. Đặc biệt, các khoản tiền gửi trên 24 tháng hiện có mức lãi suất hấp dẫn nhất, dao động từ 7,1-7,8%/năm.

Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt mạnh

Trên thị trường liên ngân hàng, dữ liệu từ ngày 13 đến 17/7 cho thấy một xu hướng giảm rõ rệt. Lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm – phân khúc chiếm tới 95% tổng doanh số giao dịch – đã giảm 1,11 điểm phần trăm, xuống còn 4,10%/năm. Tương tự, kỳ hạn 1 tuần và 1 tháng cũng giảm lần lượt 1,03 và 0,25 điểm phần trăm, về mức 4,54%/năm và 7,07%/năm.

Thanh khoản hệ thống vẫn duy trì ở mức dồi dào với doanh số giao dịch bình quân bằng VND đạt 909.842 tỷ đồng/ngày, tăng hơn 24.000 tỷ đồng so với tuần trước đó. Trong khi đó, lãi suất giao dịch bằng USD trên thị trường này ít biến động, giữ nguyên ở mức 3,62%/năm đối với kỳ hạn qua đêm.

Chi tiết lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất niêm yết trực tuyến tại một số ngân hàng tiêu biểu ngày 23/7/2026 (%/năm):

Ngân hàng 6 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 6,6 6,8 6,8 BIDV 6,6 6,8 6,8 Vietcombank 6,6 6,8 6,8 VietinBank 6,6 6,8 6,8 ACB 7,6 7,7 7,8 MB 5,8 6,35 6,35 Saigonbank 6,9 7,2 7,0 Techcombank 6,55 6,75 5,85

Về phía lãi suất cho vay, NHNN cho biết lãi suất cho vay bình quân của các NHTM đối với các khoản vay mới và cũ còn dư nợ đang dao động trong khoảng 8,1-10,5%/năm. Riêng đối với các lĩnh vực ưu tiên, lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân chỉ ở mức 3,9%/năm, thấp hơn mức trần quy định 4%/năm của Ngân hàng Nhà nước, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh.