Lãi suất ngân hàng ngày 24/7/2026: Mức huy động cao nhất đạt 10%/năm Mức lãi suất huy động cao nhất trên thị trường ngày 24/7/2026 đạt 10%/năm đối với gói tiết kiệm đặc biệt, đi kèm điều kiện khắt khe về số dư tối thiểu từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng.

Ngày 24/07/2026, thị trường tiền tệ ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa biểu lãi suất niêm yết thông thường và các chương trình lãi suất đặc biệt tại các ngân hàng thương mại. Mức lãi suất huy động cao nhất hiện được ghi nhận ở mức 10%/năm, tuy nhiên chỉ áp dụng cho các khoản tiền gửi có quy mô vốn lớn.

Phân hóa lãi suất qua các gói tiết kiệm đặc biệt

Mức lãi suất 10%/năm hiện do PVcomBank áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm kỳ hạn 12-13 tháng với số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Đối với tài khoản tiền gửi thông thường cùng kỳ hạn, ngân hàng này niêm yết ở mức 5,3%-5,5%/năm, đồng thời áp dụng chính sách cộng biên độ từ 0,05-0,5 điểm phần trăm tùy theo thời hạn gửi.

Tại MSB, chính sách lãi suất đặc biệt 9%/năm được áp dụng cho kỳ hạn 12-13 tháng với điều kiện số dư tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, cao hơn từ 2,5-2,8 điểm phần trăm so với mặt bằng thông thường. Bên cạnh đó, ngân hàng niêm yết lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,5%/năm cho các kỳ hạn 12, 15, 24 tháng đối với hạn mức dưới 5 tỷ đồng dành cho khách hàng mới.

Bên cạnh các quy mô vốn nghìn tỷ, một số ngân hàng áp dụng mức lãi suất ưu đãi với quy mô vốn thấp hơn:

OCB: Áp dụng 8,5%/năm cho kỳ hạn 6 và 12 tháng đối với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên, chênh lệch đáng kể so với mức niêm yết 6,7%/năm và 7%/năm.

Áp dụng 8,5%/năm cho kỳ hạn 6 và 12 tháng đối với khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên, chênh lệch đáng kể so với mức niêm yết 6,7%/năm và 7%/năm. Nam A Bank: Niêm yết 8,3%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 8,1%/năm cho kỳ hạn 36 tháng với điều kiện số dư từ 500 tỷ đồng.

Niêm yết 8,3%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 8,1%/năm cho kỳ hạn 36 tháng với điều kiện số dư từ 500 tỷ đồng. Vikki Bank: Áp dụng lãi suất khoảng 7,9%/năm (bằng lãi suất niêm yết kỳ hạn 13 tháng cộng biên độ 1,8 điểm phần trăm) cho tiền gửi từ 999 tỷ đồng.

Áp dụng lãi suất khoảng 7,9%/năm (bằng lãi suất niêm yết kỳ hạn 13 tháng cộng biên độ 1,8 điểm phần trăm) cho tiền gửi từ 999 tỷ đồng. HDBank: Áp dụng mức 7,2%-7,6%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng với số dư tối thiểu 500 tỷ đồng.

Áp dụng mức 7,2%-7,6%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng với số dư tối thiểu 500 tỷ đồng. LPBank & ACB: LPBank duy trì mức 7,2%/năm đối với số dư từ 300 tỷ đồng (kỳ hạn 13 tháng); ACB áp dụng 7%/năm cho tiền gửi từ 200 tỷ đồng (kỳ hạn 13 tháng).

Biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 24/7/2026

Đối với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến thông thường, mặt bằng lãi suất huy động dao động phổ biến từ 3,6%/năm đến 7,8%/năm tùy thuộc vào kỳ hạn và ngân hàng thực hiện.