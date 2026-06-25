Lãi suất ngân hàng ngày 25/6/2026: Các chương trình cộng thêm hạ nhiệt, mức cao nhất đạt 7,7%/năm Thị trường lãi suất ngày 25/6/2026 ghi nhận xu hướng thu hẹp các chương trình ưu đãi cộng thêm. Dù vậy, mức huy động thực tế tại một số ngân hàng vẫn duy trì ngưỡng cao tới 7,7%/năm.

Theo khảo sát thị trường ngày 25/6/2026, làn sóng công khai triển khai các chương trình cộng thêm lãi suất tại các ngân hàng thương mại đang có dấu hiệu hạ nhiệt đáng kể so với giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Hiện tại, chỉ còn một số ít đơn vị duy trì chính sách này đi kèm với các điều kiện khắt khe về số tiền gửi và kỳ hạn.

Các chương trình cộng thêm lãi suất dần hạ nhiệt trong phiên giao dịch ngày 25/6/2026.

Phân hóa chính sách cộng thêm lãi suất

Tại SeABank, ngân hàng này tiếp tục duy trì mức cộng thêm 0,2 điểm phần trăm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 100 triệu đồng trở lên, áp dụng cho các kỳ hạn 6, 12 và 13 tháng. Cụ thể, sau khi cộng thêm, lãi suất tại kỳ hạn 6 tháng đạt 5,15%/năm và kỳ hạn 12-13 tháng đạt 5,5%/năm. Mức lãi suất niêm yết cao nhất tại đơn vị này hiện là 5,75%/năm cho kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng.

Đáng chú ý, Techcombank hiện là đơn vị có mức lãi suất thực nhận cao nhất thị trường, lên đến 7,7%/năm. Mức này áp dụng cho sản phẩm tiết kiệm Phát Lộc Online đối với khoản tiền gửi đầu tiên trong tháng (kỳ hạn 3, 6, 12 tháng) và yêu cầu khách hàng phải đáp ứng các tiêu chuẩn hội viên cao cấp nhất. Nếu không tính các ưu đãi đặc quyền, lãi suất niêm yết cao nhất của Techcombank là 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Áp dụng lãi suất bậc thang theo số dư tiền gửi

Bên cạnh hình thức cộng thêm trực tiếp, nhiều ngân hàng như ACB, Bac A Bank, OCB và Eximbank vẫn ưu tiên sử dụng mô hình lãi suất bậc thang để thu hút dòng tiền lớn.

ACB: Cộng thêm từ 0,1 đến 0,2 điểm phần trăm tùy theo giá trị khoản gửi. Với số tiền từ 5 tỷ đồng trở lên, lãi suất cao nhất sau khi cộng có thể chạm ngưỡng 7,5%/năm.

Cộng thêm từ 0,1 đến 0,2 điểm phần trăm tùy theo giá trị khoản gửi. Với số tiền từ 5 tỷ đồng trở lên, lãi suất cao nhất sau khi cộng có thể chạm ngưỡng 7,5%/năm. Bac A Bank: Duy trì mức chênh lệch 0,2 điểm phần trăm giữa khoản gửi trên và dưới 1 tỷ đồng cho tất cả các kỳ hạn. Lãi suất cao nhất tại đây đạt 7,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng với số dư từ 1 tỷ đồng.

Duy trì mức chênh lệch 0,2 điểm phần trăm giữa khoản gửi trên và dưới 1 tỷ đồng cho tất cả các kỳ hạn. Lãi suất cao nhất tại đây đạt 7,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng với số dư từ 1 tỷ đồng. OCB: Phân loại lãi suất theo ba mức: dưới 100 triệu, từ 100 đến 500 triệu và trên 500 triệu đồng. Mức lãi suất cao nhất ghi nhận được là 7,3%/năm cho kỳ hạn 36 tháng với khoản gửi trên 500 triệu đồng.

Phân loại lãi suất theo ba mức: dưới 100 triệu, từ 100 đến 500 triệu và trên 500 triệu đồng. Mức lãi suất cao nhất ghi nhận được là 7,3%/năm cho kỳ hạn 36 tháng với khoản gửi trên 500 triệu đồng. Eximbank: Phân hóa lãi suất theo hạng thành viên (Silver, Gold, Platinum, Infinite), trong đó hạng Infinite được hưởng mức 5,5%/năm cho kỳ hạn 12-15 tháng.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 25/6/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất niêm yết (chưa bao gồm các mức cộng thêm thỏa thuận) tại một số ngân hàng tiêu biểu:

Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng AGRIBANK 4,75% 6,6% 6,8% 6,8% BIDV 4,75% 6,6% 6,8% 6,8% VIETCOMBANK 4,75% 6,6% 6,8% 6,8% VIETINBANK 4,75% 6,6% 6,8% 6,8% ACB 4,75% 7,1% 7,3% - TECHCOMBANK 4,35% 6,55% 6,75% 5,85% SAIGONBANK 4,75% 6,9% 7,2% 7,0% BAC A BANK 4,55% 6,85% 6,9% 6,75% OCB 4,75% 6,6% 6,9% 6,8% SCB 1,6% 2,9% 3,7% 3,9%

Nhìn chung, mặc dù các chương trình khuyến mãi rầm rộ có phần giảm bớt, nhưng mặt bằng lãi suất huy động thực tế vẫn đang duy trì ở mức hấp dẫn đối với các khoản tiền gửi trung và dài hạn, đặc biệt là thông qua các kênh trực tuyến và sản phẩm bậc thang.