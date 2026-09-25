Lãi suất ngân hàng ngày 25/9/2026: Gói tiền gửi trả lãi trước và ưu đãi tới 9,6% mỗi năm Thị trường tiền gửi ngày 25/9/2026 ghi nhận lãi suất thực tế lên 9,6%/năm nhờ các gói cộng thêm, trong khi ACB áp dụng hình thức nhận lãi ngay tại đầu kỳ gửi.

Thị trường tiết kiệm ngày 25/9/2026 ghi nhận xu hướng đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi cùng các chương trình ưu đãi cộng thêm lãi suất tại các ngân hàng thương mại. Nổi bật là phương thức chi trả lãi ngay từ thời điểm mở sổ, giúp người gửi tiền tối ưu hóa dòng tiền nhanh chóng thay vì chờ tới ngày đáo hạn.

Hình thức trả lãi đầu kỳ tối ưu dòng vốn

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đang áp dụng phương thức chi trả lãi trước đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm trực tuyến. Khi tham gia, khách hàng vẫn lựa chọn kỳ hạn gửi mong muốn nhưng được nhận toàn bộ tiền lãi ngay đầu kỳ. Khoản tiền lãi này có thể được chuyển thẳng vào tài khoản thanh toán để phục vụ nhu cầu chi tiêu cá nhân hoặc tái đầu tư.

Đáng chú ý, khách hàng có thể dùng số tiền lãi vừa nhận để mở thêm một hợp đồng tiền gửi mới theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ nhằm tiếp tục hưởng lãi suất. Điều kiện áp dụng cho phương án mở thêm sổ là khoản tiền lãi tích lũy phải đạt từ 1 triệu đồng trở lên, với các kỳ hạn gửi 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng. Trường hợp nhận tiền về tài khoản thanh toán để chi tiêu, người gửi có thể chọn kỳ hạn linh hoạt từ 1, 2, 3, 6, 9 đến 12 tháng và phải cam kết không rút vốn trước hạn theo quy định sản phẩm.

Về biểu lãi suất niêm yết trực tuyến cho khoản tiền gửi dưới 300 triệu đồng, ACB đang duy trì mức 4,75%/năm cho kỳ hạn 1-5 tháng; 7,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng; 7,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Với các khoản tiền gửi từ 300 triệu đồng trở lên, ngân hàng áp dụng mức lãi suất cao hơn.

Cuộc đua cộng lãi suất đẩy lợi suất lên mốc 9,6%/năm

Bên cạnh việc đổi mới cách chi trả, chính sách cộng thêm biên độ lãi suất cũng được nhiều đơn vị triển khai. Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) áp dụng chương trình cộng lãi suất cho các khoản tiền gửi từ 10 triệu đồng trở lên, đưa lợi tức kỳ hạn 6 tháng lên mức 8%/năm.

Trong khi đó, Cake by VPBank áp dụng chính sách ưu đãi cho khách hàng gửi tiền lần đầu từ 100.000 đồng trở lên trong giai đoạn từ ngày 22/9 đến hết 31/10/2026. Với kỳ hạn từ 6 tháng, khách hàng được cộng thêm 2,2%/năm so với mức niêm yết cao nhất hiện tại là 7,4%/năm. Nhờ mức cộng này, lãi suất huy động thực tế được nâng lên mức 9,6%/năm. Cụ thể, nếu gửi 50 triệu đồng ở kỳ hạn 12 tháng với mức lãi suất sau ưu đãi, khách hàng nhận về 4,8 triệu đồng tiền lãi; còn với khoản tiền gửi 500 triệu đồng, số tiền lãi tương ứng là 48 triệu đồng.

Biểu lãi suất huy động niêm yết ngày 25/9/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất tiền gửi tiết kiệm niêm yết (%/năm) tại các ngân hàng thương mại ghi nhận trong ngày 25/9/2026: