Lãi suất ngân hàng ngày 26/10/2026: VPBank giảm 0,4 điểm phần trăm tiền gửi từ 6 đến 13 tháng VPBank hạ lãi suất huy động từ 6-13 tháng xuống mức 6,6% - 6,7%/năm, trong bối cảnh các nhà băng đồng loạt điều chỉnh theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 26/10/2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn chủ chốt, đánh dấu lần hạ lãi suất thứ hai trong thời gian ngắn. Đợt điều chỉnh này tập trung vào các khoản tiền gửi trung và dài hạn từ 6 đến 13 tháng với mức giảm 0,4 điểm phần trăm.

Chi tiết biểu lãi suất huy động mới tại VPBank

Theo biểu lãi suất tiền gửi có kỳ hạn thông thường dành cho khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng theo hình thức trực tuyến, lãi suất kỳ hạn 6-11 tháng được điều chỉnh giảm về mức 6,6%/năm. Đối với các kỳ hạn 12-13 tháng, mức lãi suất sau khi điều chỉnh giảm còn 6,7%/năm.

Các kỳ hạn còn lại được VPBank giữ nguyên so với biểu niêm yết trước đó. Cụ thể, kỳ hạn 1-5 tháng duy trì ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 15-18 tháng đạt 7,4%/năm; kỳ hạn 24 tháng ở mức 7,1%/năm và kỳ hạn 36 tháng áp dụng mức 6%/năm. Trước đó, nhà băng này đã thực hiện bước giảm lãi suất kỳ hạn 18 tháng từ 7,9%/năm xuống còn 7,4%/năm.

Đối với khách hàng có số dư tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên, VPBank áp dụng mức lãi suất 7%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng. Mức trần huy động cao nhất tại ngân hàng này hiện ghi nhận ở mức 7,4%/năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 15-18 tháng.

Làn sóng điều chỉnh diện rộng theo định hướng điều hành

Động thái hạ lãi suất của VPBank diễn ra trong bối cảnh hàng loạt ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh biểu lãi suất huy động nhằm thực hiện chỉ đạo điều hành từ Ngân hàng Nhà nước. Danh sách các đơn vị đã điều chỉnh bao gồm LPBank, VietBank, BVBank, Bac A Bank, BaoViet Bank, OCB, HDBank, KienlongBank, Nam A Bank, NCB, Sacombank, TPBank, ABBank, MBV, PVcomBank, SHB, MB, SeABank, Techcombank, PGBank, Saigonbank cùng nhóm 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước.

Tại nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank, lãi suất huy động tại quầy đã giảm, trong khi kênh trực tuyến giữ nguyên niêm yết ở mức 6,6%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng và 6,8%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và kết luận của Thống đốc tại cuộc họp ngày 19/10, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi bình quân phát sinh mới ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm 2026, so với mức bình quân giai đoạn từ ngày 11 đến 20/10/2026. Cơ quan quản lý cho biết sẽ giám sát chặt chẽ qua hệ thống báo cáo và có thể áp dụng biện pháp chế tài về chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với những đơn vị không chấp hành.

Bảng so sánh lãi suất huy động niêm yết ngày 26/10/2026

Dưới đây là mức lãi suất niêm yết trực tuyến (%/năm) tại một số ngân hàng thương mại tính đến ngày 26/10/2026: