Lãi suất ngân hàng ngày 2/7/2026: Ưu đãi thực tế đạt mức 8,9% mỗi năm Thị trường huy động ghi nhận cuộc đua khuyến mãi mới với lãi suất thực nhận dao động từ 8% đến 9%/năm. Nhiều nhà băng triển khai cộng thêm biên độ lãi suất và tặng quà giá trị cho khách hàng gửi tiền.

Thị trường ngân hàng ngày 2/7/2026 chứng kiến sự bùng nổ của các chương trình ưu đãi huy động vốn. Bên cạnh việc điều chỉnh lãi suất niêm yết, nhiều tổ chức tín dụng đang áp dụng các cơ chế cộng thêm biên độ hoặc tặng quà giá trị, đẩy mức lãi suất thực nhận đối với kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng lên ngưỡng 8-9%/năm.

Lãi suất thực nhận chạm ngưỡng 8,9%/năm

Đáng chú ý nhất trên thị trường hiện nay là Ngân hàng số Cake by VPBank với mức lãi suất thực tế lên tới 8,9%/năm. Đây là kết quả của việc cộng thêm biên độ 1,5 điểm phần trăm cho khách hàng cá nhân lần đầu giao dịch tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Với mức ưu đãi này, một khoản gửi tiết kiệm 500 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng có thể mang về tổng tiền lãi thực nhận là 21.750.000 VND.

Tương tự, VPBank cũng đang triển khai chương trình cộng thêm lãi suất đến 0,4 điểm phần trăm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên ứng dụng VPBank NEO. Ưu đãi áp dụng cho các khoản mở mới từ 10 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng đối với hội viên VPBank Prime.

Tại SeABank, ngân hàng này vừa công bố lãi suất ưu đãi cao nhất lên tới 8,55%/năm nhân dịp sự kiện thể thao quốc tế. Khách hàng mới khi gửi tiền tại đây còn được cộng thêm 0,2 điểm phần trăm lãi suất so với biểu lãi suất niêm yết thông thường.

Đa dạng hình thức khuyến mãi bằng hiện vật và điểm thưởng

Thay vì cộng trực tiếp vào lãi suất, một số ngân hàng chọn cách thu hút khách hàng thông qua quà tặng và điểm thưởng giá trị cao. Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) triển khai chương trình tặng điểm thưởng Sun Signature. Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm 1 tỷ đồng sẽ nhận điểm thưởng trị giá 25 triệu đồng; con số này lên tới 250 triệu đồng đối với khoản gửi 10 tỷ đồng.

HDBank tập trung vào các giải thưởng may mắn với cơ hội trúng từ 1 chỉ đến 16 lượng vàng SJC, hoặc các sổ tiết kiệm trị giá từ 10 triệu đến 200 triệu đồng cho khách hàng gửi tiền từ nay đến giữa tháng 9. Trong khi đó, Ngân hàng Bản Việt (BVBank) duy trì tặng hiện vật như mũ bảo hiểm, bình giữ nhiệt cho khách hàng mới gửi từ 100 triệu đồng.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 2/7/2026

Dưới đây là bảng so sánh lãi suất niêm yết (chưa bao gồm các chương trình ưu đãi riêng biệt) tại một số ngân hàng thương mại:

Ngân hàng 1 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 4,75 6,6 6,8 6,8 Vietcombank 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 7,1 7,3 - Saigonbank 4,75 6,9 7,2 7,0 Techcombank 4,35 6,55 6,75 5,85 VIB 4,35 5,7 7,0 5,9 Sacombank 4,5 6,4 6,6 6,6

Nhìn chung, nhóm ngân hàng quốc doanh (Big 4) vẫn duy trì sự ổn định ở mức 6,8%/năm cho kỳ hạn dài. Trong khi đó, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có sự phân hóa mạnh mẽ, với mức lãi suất niêm yết cao nhất tập trung ở các kỳ hạn 12-18 tháng, dao động từ 7,0% đến 7,3%/năm.