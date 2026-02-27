Lãi suất ngân hàng ngày 27/2/2026: Loạt nhà băng niêm yết trên 7,0%/năm Ghi nhận thị trường ngày 27/2/2026 cho thấy mặt bằng lãi suất huy động đồng loạt vượt ngưỡng 7,0%/năm tại nhiều ngân hàng, với mức cao nhất đạt 7,3%/năm.

Thị trường tài chính ngày 27/2/2026 chứng kiến làn sóng điều chỉnh lãi suất huy động khi nhiều ngân hàng thương mại công khai niêm yết mức lãi suất trên 7,0%/năm. Đây là diễn biến đáng chú ý bởi mức lãi suất này vốn rất hiếm gặp trong giai đoạn nửa năm trước đây.

OCB dẫn đầu thị trường với mức lãi suất 7,3%/năm

Theo khảo sát, Ngân hàng Phương Đông (OCB) hiện là đơn vị niêm yết mức lãi suất huy động công khai cao nhất thị trường. Cụ thể, đối với các khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên, khách hàng có thể hưởng lãi suất lên đến 7,3%/năm cho kỳ hạn 36 tháng. Với số tiền từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng, mức lãi suất cao nhất tại nhà băng này là 7,2%/năm.

Bên cạnh OCB, Ngân hàng MBV cũng duy trì mức lãi suất hấp dẫn 7,2%/năm cho các kỳ hạn dài từ 12 đến 36 tháng. Đáng lưu ý, nguồn tin cho biết khách hàng gửi số tiền lớn tại quầy có thể thực hiện thỏa thuận trực tiếp để nhận mức lãi suất thực tế cao hơn so với biểu niêm yết.

Nhiều ngân hàng tham gia cuộc đua vượt mốc 7,0%

Tại LPBank, trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhà băng này đã đẩy lãi suất kỳ hạn từ 24 đến 60 tháng lên mức 7,2%/năm. Các kỳ hạn ngắn hơn như 15 - 18 tháng cũng ghi nhận mức 7,1%/năm và 7,0%/năm cho kỳ hạn 12 - 13 tháng.

PGBank cũng không đứng ngoài cuộc đua khi niêm yết lãi suất 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 - 13 tháng. Trong khi đó, Bac A Bank áp dụng mức 7,1%/năm cho các kỳ hạn từ 24 đến 36 tháng. BVBank cũng đã điều chỉnh tăng lãi suất kỳ hạn 18 và 24 tháng lên lần lượt là 7,0% và 7,1%/năm từ đầu năm 2026.

Ngoài các đơn vị công khai niêm yết, nhiều ngân hàng khác đang áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất tùy theo giá trị khoản vay, với mức cộng thêm ghi nhận có trường hợp lên tới 2,5%/năm so với biểu lãi suất thông thường.

Bảng so sánh lãi suất huy động tại một số ngân hàng (Đơn vị: %/năm)

NGÂN HÀNG 3 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 24 THÁNG 36 THÁNG OCB 4,75 6,4 6,7 7,1 7,3 LPBANK 4,75 6,8 7,0 7,2 7,2 MBV 4,75 6,5 7,2 7,2 7,2 PGBANK 4,75 7,1 7,2 6,8 6,8 BAC A BANK 4,75 7,0 7,05 7,1 7,1 BVBANK 4,75 6,3 6,6 7,1 -

Nhìn chung, xu hướng tăng lãi suất huy động đang tạo ra áp lực cạnh tranh lớn giữa các ngân hàng thương mại nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong bối cảnh thị trường tài chính năm 2026 có nhiều biến động.