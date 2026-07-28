Lãi suất ngân hàng ngày 28/7/2026: BaoViet Bank giảm 0,2 điểm phần trăm kỳ hạn từ 6 tháng BaoViet Bank trở thành đơn vị đầu tiên giảm lãi suất huy động trong tháng 7/2026, áp dụng mức điều chỉnh 0,2% cho các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng.

Ngày 28/7/2026, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) trở thành đơn vị đầu tiên điều chỉnh giảm lãi suất huy động tiền gửi trực tuyến trong tháng 7/2026. Mức giảm 0,2 điểm phần trăm được áp dụng đối với tất cả các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng, trong khi các kỳ hạn dưới 6 tháng được giữ nguyên.

Chi tiết điều chỉnh lãi suất tại BaoViet Bank

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến vừa được BaoViet Bank cập nhật, lãi suất tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ cho kỳ hạn 6-11 tháng giảm xuống còn 6,4%/năm. Đối với các kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng, mức lãi suất mới niêm yết là 6,5%/năm.

Bên cạnh đó, ngân hàng tiếp tục giữ nguyên lãi suất áp dụng cho các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng. Cụ thể, các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày và 21 ngày giữ ở mức 0,3%/năm; kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng duy trì mức 4,75%/năm.

Số tiền lãi thực nhận khi gửi 100 triệu đồng tại BaoViet Bank

Với biểu lãi suất trực tuyến mới, khách hàng gửi tiết kiệm số tiền 100 triệu đồng (lĩnh lãi cuối kỳ) sẽ nhận được khoản tiền lãi tương ứng theo từng kỳ hạn:

Kỳ hạn 1 tháng: 390.410 đồng

390.410 đồng Kỳ hạn 3 tháng: 1.171.232 đồng

1.171.232 đồng Kỳ hạn 6 tháng (6,4%/năm): 3.156.164 đồng

3.156.164 đồng Kỳ hạn 9 tháng (6,4%/năm): 4.734.246 đồng

4.734.246 đồng Kỳ hạn 12 tháng (6,5%/năm): 6.410.958 đồng

6.410.958 đồng Kỳ hạn 18 tháng (6,5%/năm): 9.616.438 đồng

9.616.438 đồng Kỳ hạn 36 tháng (6,5%/năm): 19.232.876 đồng

Bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến ngày 28/7/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động tiền gửi trực tuyến (%/năm) niêm yết tại các ngân hàng ngày 28/7/2026 đối với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ: