Lãi suất ngân hàng ngày 28/9/2026: Techcombank áp dụng mức lãi suất huy động lên 8,4%/năm Techcombank triển khai gói ưu đãi lãi suất tiết kiệm lên đến 8,4%/năm cho kỳ hạn 6 và 12 tháng, trong khi mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng khác duy trì ổn định.

Ghi nhận tại ngày 28/9/2026, Ngân hàng Techcombank thông báo áp dụng chính sách cộng thêm tới 1,8 điểm phần trăm vào biểu lãi suất tiền gửi Phát Lộc Online. Động thái này đưa mức lãi suất huy động cao nhất tại nhà băng này lên 8,4%/năm đối với các kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng.

Chi tiết chương trình ưu đãi lãi suất tại Techcombank

Mức lãi suất 8,4%/năm được Techcombank áp dụng trong khoảng thời gian từ ngày 29/9 đến hết ngày 6/10/2026 nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập ngân hàng. Mức điều chỉnh này dành cho các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện chương trình cùng xếp hạng đặc quyền hội viên cao nhất.

Ngoài gói lãi suất kỷ niệm, Techcombank duy trì cơ chế cộng thêm 1 điểm phần trăm lãi suất định kỳ từ ngày 3 đến ngày 8 hàng tháng khi khách hàng gửi tăng thêm tối thiểu 20 triệu đồng ở các kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng. Khi hưởng ưu đãi này, lãi suất thực nhận tương ứng đạt 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 7,7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Bên cạnh đó, ngân hàng tiếp tục áp dụng chính sách cộng thêm biên độ cho nhóm khách hàng ưu tiên. Cụ thể, hội viên phân hạng Private nhận thêm 0,15 điểm phần trăm và hội viên Priority nhận thêm 0,1 điểm phần trăm khi gửi tiết kiệm.

Đối với sản phẩm tiền gửi Phát Lộc Online chưa tính các chính sách cộng thêm, biểu lãi suất niêm yết hiện hành của Techcombank cụ thể như sau: kỳ hạn 1-2 tháng niêm yết 4,35%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng ở mức 4,65%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng đạt 6,55%/năm, kỳ hạn 12 tháng ghi nhận 6,75%/năm, và kỳ hạn từ 13-36 tháng đứng ở mức 5,85%/năm.

Bảng so sánh lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng

Mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết trên hệ thống ngân hàng thương mại ngày 28/9/2026 tiếp tục duy trì trạng thái phân hóa theo kỳ hạn và nhóm ngân hàng.