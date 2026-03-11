Lãi suất ngân hàng ngày 3/11/2026: Đồng loạt giảm ở hàng loạt kỳ hạn, gửi 3 năm chỉ nhận 0,7%/năm Lãi suất ngân hàng ngày 3/11/2026 ghi nhận mức giảm tới 3,2 điểm phần trăm. Ngay cả kỳ hạn 36 tháng cũng chỉ còn 0,7%/năm tại một ngân hàng.

Ngày 3/11/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ, ở các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng. Mức giảm từ 1,5 đến 3,2 điểm phần trăm. Sau điều chỉnh, lãi suất niêm yết tại SCB dao động từ 0,1-0,7%/năm tùy kỳ hạn.

SCB điều chỉnh lãi suất ở từng kỳ hạn

Lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng cùng về mức 0,1%/năm. Trong đó, kỳ hạn 1-2 tháng giảm 1,5 điểm phần trăm, còn kỳ hạn 3-5 tháng giảm 1,8 điểm phần trăm.

SCB cũng hạ lãi suất tiền gửi không kỳ hạn từ 0,5%/năm xuống 0,1%/năm. Như vậy, tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng và tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng này hiện có cùng mức lãi suất.

Kỳ hạn 6-11 tháng: giảm 2,4 điểm phần trăm, xuống 0,5%/năm.

Kỳ hạn 12-18 tháng: giảm 3,1-3,2 điểm phần trăm, cùng về 0,6%/năm.

Kỳ hạn 24-36 tháng: 0,7%/năm, là mức cao nhất trong biểu lãi suất trực tuyến, giảm 3,2 điểm phần trăm so với trước.

Các mức lãi suất này cũng áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm thông thường tại quầy và sản phẩm Tiết kiệm Phát Lộc Tài.

Sản phẩm tiền gửi thông thường 12 tháng và 13 tháng giữ nguyên

Riêng sản phẩm “Tiền gửi thông thường 12 tháng và 13 tháng”, SCB giữ nguyên lãi suất lần lượt ở mức 3,7%/năm và 8,7%/năm. Biểu lãi suất của sản phẩm này không nêu điều kiện kèm theo để khách hàng được hưởng các mức lãi suất trên.

So sánh với mặt bằng lãi suất các ngân hàng

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 3/11, nhóm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng áp dụng 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Ở nhóm ngân hàng khác, kỳ hạn 12 tháng có mức 7%/năm tại MBV, PGBank, Sacombank, VCBNeo và VIB. Kỳ hạn 18 tháng cao nhất trong bảng là 7,4%/năm tại VPBank. Trong khi đó, SCB niêm yết 0,1%/năm ở kỳ hạn 3 tháng và 0,5%/năm ở kỳ hạn 6 và 9 tháng, thấp hơn đáng kể so với các ngân hàng còn lại.

Ngân hàng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 Vietcombank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VietinBank 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBank 4 5,75 5,75 5,75 5,3 Bac A Bank 4,75 6,55 6,55 6,6 6,45 BaoVietBank 4,75 5,9 5,9 6 6 BVBank 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 Eximbank 4,7 4,9 4,9 4,8 5,3 GPBank 3,7 4,75 4,85 5,05 5,05 HDBank 4,3 5 4,8 5,3 5,6 KienlongBank 4,2 5 4,7 5 4,65 LPBank 4,55 6,5 6,4 6,7 6,55 MB 4,7 5,3 5,3 5,85 5,85 MBV 4,75 6,5 7 7 7 MSB 4,75 5,8 5,8 6,3 6,1 Nam A Bank 4,75 5,9 6,1 6,1 6,3 NCB 4,75 5,6 5,6 5,8 6,1 OCB 4,75 6,2 6,2 6,5 6,4 PGBank 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVcomBank 4,5 4,8 4,8 5,1 5,8 Sacombank 4,75 6,7 6,7 7 7 Saigonbank 4,75 6,4 6,1 6,7 6,5 SCB 0,1 0,5 0,5 3,7 0,6 SeABank 3,95 4,15 4,35 4,5 4,75 SHB 4,65 5,7 5,9 6 6,1 Techcombank 4,55 6,45 6,45 6,65 5,35 TPBank 4,75 5,55 5,55 5,75 5,75 VCBNeo 4,75 7 7 7 7 VIB 4,45 5,7 5,8 7 5,9 Viet A Bank 4,75 5,5 5,5 5,6 5,7 VietBank 4,6 5,4 5,5 5,6 5,9 Vikki Bank 4,7 6 6 6,1 6,1 VPBank 4,75 6,6 6,6 6,7 7,4

Lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 3/11, đơn vị %/năm. Riêng cột 12 tháng của SCB là mức của sản phẩm tiền gửi thông thường 12 tháng.

SCB tiếp tục thu hẹp mạng lưới giao dịch

Về mạng lưới hoạt động, trong tháng 10/2026, SCB thông báo đóng cửa 5 chi nhánh, gồm Hà Nội, Chợ Lớn, Long An, Tân Định và Kiên Giang. Trước đó, ngân hàng cũng thông báo đóng cửa 5 chi nhánh trong tháng 9.

Đến nay, mạng lưới của SCB còn 8 điểm giao dịch trên cả nước, giảm hơn 200 điểm trong vòng 3 năm qua.