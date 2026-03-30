Lãi suất ngân hàng ngày 30/3/2026: Nhiều nhà băng vượt mức 9%/năm Trong bối cảnh 18 ngân hàng tăng lãi suất huy động từ đầu tháng 3, các chương trình ưu đãi mạnh tay đã đẩy lãi suất thực tế tại nhiều đơn vị chạm mốc 9,2%/năm.

Thị trường tiền gửi ngày 30/3/2026 chứng kiến cuộc đua huy động vốn sôi động khi nhiều đơn vị niêm yết lãi suất vượt ngưỡng 9%/năm thông qua các chương trình cộng thêm ưu đãi. Theo khảo sát, mức lãi suất thực tế khách hàng nhận được tại một số ngân hàng hiện cao hơn đáng kể so với biểu lãi suất niêm yết thông thường.

Lãi suất thực tế chạm ngưỡng 9,2%/năm

Dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động hiện nay là các ngân hàng thuộc hệ sinh thái VPBank và HDBank. Cụ thể, GPBank và Ngân hàng số Cake by VPBank đang áp dụng mức lãi suất lên đến 9%/năm cho các kỳ hạn từ 6-12 tháng. Để đạt được mức này, Cake thực hiện cộng thêm 1,1%/năm, trong khi GPBank cộng thêm từ 2,55%/năm đến 3,15%/năm tùy điều kiện.

Ảnh minh hoạ (GPBank).

Tại Ngân hàng số Vikki Bank (thuộc hệ sinh thái HDBank), lãi suất dành cho các khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên đã chạm mốc 9%/năm. Đặc biệt, với kỳ hạn 12-13 tháng, mức lãi suất cao nhất tại đơn vị này ghi nhận ở mức 9,2%/năm.

Ưu đãi cộng thêm lãi suất tại các ngân hàng lớn

Ngân hàng Agribank đang triển khai chương trình “Sinh nhật vàng – Lộc ngập tràn” từ ngày 26/3/2026 đến 30/4/2026. Khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm tại quầy hoặc trực tuyến sẽ được tặng thêm lãi suất lên đến 2%/năm. Hiện lãi suất niêm yết trực tuyến của Agribank đạt 4,75%/năm cho kỳ hạn 1-5 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn từ 6-24 tháng.

Nhiều ngân hàng thương mại cổ phần khác cũng ghi nhận mức chênh lệch lớn giữa lãi suất niêm yết và thực tế:

SeABank: Trả lãi suất tới 8,8%/năm cho khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng (trước ngày 8/4/2026), trong khi niêm yết chỉ ở mức 6,25%/năm.

Nam A Bank: Một số chi nhánh mời gọi lãi suất kỳ hạn 12 tháng lên đến 8,6%/năm, cao hơn nhiều so với mức niêm yết 5,9%/năm.

LPBank: Tại một số chi nhánh, lãi suất kỳ hạn từ 6 tháng đạt 8,2%/năm, chênh lệch 1%/năm so với biểu lãi suất công bố của hệ thống.

VIB: Ưu đãi lãi suất 7,9%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng với khách hàng mở mới từ 2 triệu đồng qua ứng dụng trong tháng 3/2026.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 30/3/2026

Dưới đây là biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết (chưa bao gồm các chương trình ưu đãi cộng thêm lãi suất thực tế) tại một số ngân hàng tiêu biểu:

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 7,0 7,0 7,0 BIDV 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 5,5 5,9 5,9 VIETCOMBANK 4,0 5,5 5,9 5,9 TECHCOMBANK 4,35 7,05 7,25 6,35 MBV 4,6 7,2 7,5 7,5 ACB 4,6 6,35 6,55 - SCB 1,6 2,9 3,7 3,9

Tính từ đầu tháng 3/2026, thị trường đã ghi nhận 18 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Đáng chú ý, các ngân hàng như VPBank, MB, VietinBank, Sacombank và Agribank đã có tới hai lần điều chỉnh tăng trong vòng một tháng, cho thấy nhu cầu huy động vốn đang ở mức cao.