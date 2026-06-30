Lãi suất ngân hàng ngày 30/6/2026: 4 ngân hàng điều chỉnh giảm, nhiều đơn vị tăng trở lại Trong ngày cuối cùng của tháng 6/2026, thị trường ghi nhận 4 ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động, trong khi một số đơn vị khác bắt đầu tăng trở lại với mức niêm yết cao nhất đạt 7,9%/năm.

Thị trường lãi suất huy động trong tháng 6/2026 ghi nhận diễn biến tương đối ổn định với số lượng ngân hàng điều chỉnh lãi suất không lớn. Tuy nhiên, thị trường bắt đầu có sự phân hóa rõ rệt giữa nhóm ngân hàng điều chỉnh giảm để tối ưu chi phí và nhóm tăng lãi suất để thu hút dòng tiền trong giai đoạn cuối quý II.

Nhóm ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất

Theo thống kê tính đến ngày 30/6/2026, có 4 ngân hàng thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Cụ thể, LPBank giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất cho kỳ hạn 1-5 tháng tại quầy và giảm từ 0,05-0,2 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 6-36 tháng khi gửi trực tuyến.

Tại VIB, ngân hàng này điều chỉnh giảm từ 0,3-0,4 điểm phần trăm lãi suất cho các kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng. Trong khi đó, VPBank áp dụng mức giảm từ 0,2-0,3 điểm phần trăm cho các kỳ hạn dài từ 12-24 tháng. Đáng chú ý, BIDV đã đưa lãi suất tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn 6-12 tháng giảm 0,6 điểm phần trăm và kỳ hạn 13-16 tháng giảm 0,4 điểm phần trăm, đưa lãi suất về mức cũ sau một giai đoạn điều chỉnh tăng trước đó.

Diễn biến lãi suất ngân hàng ghi nhận sự phân hóa trong ngày cuối tháng 6/2026.

Xu hướng tăng lãi suất tại các ngân hàng thương mại cổ phần

Ngược lại với xu hướng trên, một số ngân hàng như TPBank, VCBNeo, ACB và Saigonbank đã thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất huy động tại nhiều kỳ hạn. TPBank ghi nhận mức tăng 0,1 điểm phần trăm cho kỳ hạn 1-3 tháng trực tuyến. VCBNeo cũng điều chỉnh tăng từ 0,3-0,5 điểm phần trăm lãi suất trực tuyến và 0,3 điểm phần trăm cho hình thức gửi tại quầy.

Đáng lưu ý nhất là ACB với mức điều chỉnh tăng từ 1,6-2,2 điểm phần trăm cho các kỳ hạn 6-12 tháng trực tuyến. Hiện tại, ngân hàng này đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Saigonbank cũng ghi nhận mức tăng lên đến 0,5%/năm cho các kỳ hạn từ 6-36 tháng, với mức lãi suất huy động trực tuyến cao nhất thị trường hiện nay đạt 7,9%/năm cho kỳ hạn 13 tháng.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 30/6/2026 (%/năm)

Ngân hàng 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng Agribank 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 Vietcombank 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 VietinBank 4,75 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 4,75 7,1 7,3 - Saigonbank 4,75 4,75 6,9 7,2 7,0 VIB 4,35 4,45 5,7 7,0 5,9 Techcombank 4,35 4,65 6,55 6,75 5,85 MB 4,5 4,7 5,8 6,35 6,35

Nhìn chung, mặt bằng lãi suất huy động vào cuối tháng 6/2026 đang có sự điều chỉnh linh hoạt tùy thuộc vào nhu cầu thanh khoản của từng hệ thống ngân hàng. Người gửi tiền có thể tận dụng các chương trình gửi trực tuyến để hưởng mức lãi suất ưu đãi hơn so với hình thức gửi tại quầy truyền thống.